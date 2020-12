Antonio Corona, diagnosticado con autismo desde los 4 años, es un dibujante creativo

HERMOSILLO.- Diagnosticado con autismo a los cuatro años de edad, Antonio Corona Barraza, hoy de 15 años, es un dibujante que ve cualquier paisaje o personajes y plasma su esencia.

Incluso Antonio tiene un canal en YouTube, dice su mamá Maribel Barraza, quien asegura que su hijo es feliz y solo busca ser incluido.

La madre de familia recordó que a Antonio se le detectó el autismo cuando era un niño de 4 años de edad, ya que no podía mantener la mirada fija y dormía pocas horas debido al trastorno del sueño.

Maribel asegura que nunca imaginó que Antonio pudiera desarrollar una habilidad porque le fue difícil aprender a leer y a escribir debido a que recibió una estimulación tardía, sin embargo, hace tres años empezó a dibujar.

En este año pandémico, manifestó, para no caer en la ansiedad Antonio dibujó con más frecuencia, elaboró tarjetas para el Día de Las Madres, pero no lograron colocarlas debido a que no pudo entregarlas por la pandemia del coronavirus.

Antonio también realizó tarjetas navideñas, agregó su mamá, pero también puede dibujar otras.

Se siente genial porque los niños que tienen autismo son especiales, pueden hacer muchas cosas y el deseo más grande del joven es ser un caricaturista, en YouTube ha subido algunas de sus historietas”, aseveró la madre de familia.

ENSEÑANZA

“El amor es real, es algo que él desde que nació siempre me ha enseñado, que el amor hacia sus amigos son su familia para él, el amor hacia Dios, hacia su trabajo, hacia lo que hace”, dijo.

Maribel, es madre de otra niña autista, de 4 años de edad, y le pudo detectar a tiempo el síndrome debido a la experiencia que tuvo con Antonio, le dio estimulación temprana y ha logrado un gran avance.

CONÓZCALO

Si usted desea ayudar a Antonio puede hacerlo mediante su página de Youtube “Antonio Corona Barraza”, donde muestra algunos dibujos y videojuegos preferidos y en Instagram.

@azularte_antonio.

WhatsApp al

66-21-91-16-92.