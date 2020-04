Ante el Covid-19, Mónica va bien “armada” a su trabajo

HERMOSILLO, Sonora.- El cubrebocas, los guantes y una botella de gel antibacterial son los fieles amigos de Mónica Ramírez Soto, quien desde hace tres años trabaja en el mini súper Trébol, ubicado en la colonia Balderrama. Su trabajo es esencial y de gran importancia para la comunidad.



Desde hace semanas, los dueños le brindaron lo necesario para su protección, ya que a diario convive con más de 50 personas durante su turno.



“Nos dieron guantes, cubreboca y gel, todo lo necesario para mantener limpia nuestra área y también a nosotros, porque con eso del virus no se sabe, yo me compré un paquete de estos (cubrebocas) más grandes, dicen que son mejores”, comentó.



ES CUIDADOSA



Mónica, de 56 años, se considera una persona sana, no sufre de alguna de las enfermedades como diabetes, hipertensión o asma, pero para ella el dicho “más vale prevenir que lamentar”, es uno de los más valiosos.



“Tengo cuatro hijas y tres nietos, no me gustaría contagiarlos o Dios guarde, algún día faltar, no por ahora que quiero verlos crecer a mis hermosos nietos”, comentó.



PROTOCOLO



Cada vez que llega a su casa tiene su propio protocolo, relató ya que llega y se quita los zapatos, antes de guardarlos les hecha una solución de cloro y agua para desinfectar, trata de meter su uniforme inmediatamente a lavar y se da un baño.



“No vaya a ser, convivo con muchas personas, chicos y grandes, así que no está por demás prevenir para que no haya algo que lamentar más adelante”, añadió.