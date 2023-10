Ángeles Durán protagoniza la puesta escénica “Un tranvía llamado Sonora”

Hermosillo, Sonora.- Una nueva adaptación al clásico del teatro “Un Tranvía Llamado Deseo” es la nueva puesta escénica del grupo de teatro independiente Andamios Teatro, con “Un Tranvía Llamado Sonora”, que presentará sus últimas funciones el próximo 6, 7, 13 y 14 de octubre.

Ángeles Durán es la protagonista de este montaje, que la retó a interpretar a un personaje encapsulado en su pasado y en la búsqueda inalcanzable de la felicidad.

"Busca la felicidad, ser amada, ser protegida a raíz de muchas situaciones desafortunadas que ella ha ido pasando”, explicó Ángeles Durán en entrevista para EL IMPARCIAL.

"Ella realiza un viaje a visitar a su hermana con la idea de quedarse con ella. Busca un refugio a su lado, pero termina destruyendo la familia que estaba formando por una cuestión de defenderla de la violencia de su cuñado. Básicamente eso, busca el amor, la felicidad, pero parece que no puede salir de ese ciclo”.

Para la actriz, “Alondra” resultó ser un personaje más complejo de lo que se ve, pues requirió un arduo análisis y sensibilidad para interpretarla en el escenario.

Es difícil trabajar desde voz, corporalmente, un trabajo arduo desde análisis de texto para poder darle vida a este personaje, que me ha tocado mucho y en algunas cosas me he identificado bastante. Lo hice con mucho gusto y con todo el empeño desde el trabajo físico hasta el mental”, explicó.