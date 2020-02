Analizan los problemas de la democracia

Juan Poom Medina, rector de El Colegio de Sonora e Investigador y coordinador del libro, agradeció el apoyo, y resaltó que a los ciudadanos les debe de importar e interesar cómo la democracia mexicana está pasando por un proceso de acusaciones.

Esta obra surge del análisis de los fenómenos sociales y políticos, los puntos de quiebre que se dan en nuestra historia. Tenemos que trabajar en analizarlos, indagar las causas desde un enfoque multidisciplinario. Somos testigos, somos parte de eso", señaló.

La obra fue discutida en mesa redonda coordinada por Guadalupe Taddei Zavala, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de Sergio Ortiz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

DETALLAN PARTES

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del organismo electoral, destacó las seis partes en las que se divide el libro: Apoyo al sistema y tolerancia política; características de lo ciudadanos desencantados con la democracia; desempeño de los gobiernos locales; satisfacción por la democracia en México; la democracia a nivel local; la construcción de una e democracia, así como lo malo y lo micro de la democracia.

"A pesar de todo no falta quien a partir de su propia sensación y percepción de lo que le toca en su vida y en su entorno, dice es mejor un Gobierno de mano dura y tampoco falta el que dice pues bueno que sea democracia pero ni me va ni me viene.

"Este libro plantea una serie de uniones que hacen este tipo de variables para poder llegar a diferentes conclusiones y presentar posibles vías de continuar con el análisis que tiene que ver con la democracia", expresó.

Taddei Zavala, al analizar el libro, destacó una parte importante y destacable, ya que muestra la injerencia del crimen organizado en los temas del desencanto de la democracia.