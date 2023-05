Amor y Convicción A.C. realiza 4to Foro de Advertencia sobre alcoholismo

En el 4to Foro Advertencia que realiza Amor y Convicción A.C. participó Nirvana Hank Amaya, de 23 años, hija del empresario Jorge Hank, y contó su experiencia sobre cómo salió del alcoholismo.

En el evento que empezó a las 08:00 horas de hoy y finalizó a las 13:00 horas también participaron Dulce Jaqueline Coronel con el tema “De la tempestad al éxito”, Jorge Serratos con “El juego de las redes sociales”, y Omar “Tato” Balderrama con “Adicto a mi sueño”.

Con el tema de “Mi alcoholismo y yo” la joven Nirvana Hank habló ante cerca de 800 estudiantes de escuelas públicas y privadas que se dieron cita en el auditorio del Cobach Villa de Seris.

No vengo a dar clases, ni dar un curso, ni a nada de eso, la verdad solamente vengo a compartir mi experiencia de toda mi vida, lo que he sentido y espero que pueda ser puente de comprensión y que lo pueda ayudar”, dijo.

Contrario a lo que se pueda pensar, contó, a pesar de tener como padre a uno de los hombres más ricos de México, ella ha pasado por momentos difíciles como fue perder a su madre a los 8 años de edad, la poca comunicación que tuvo con ella y la única que vez que le dijo “te amo” fue cuando murió.

Eso es lo fascinante del alcoholismo es una enfermedad que ha estado conmigo desde que yo nací, no nace con cuando fallece mi mamá, no nace cuando consumo alcohol por primera vez, el alcoholismo me ha acompañado toda la vida”, explicó previo al evento.