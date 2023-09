Amazona sonorense conquista el rodeo: Darianeé Romo se convirtió en la primera mujer sonorense en participar en el campeonato mundial Colorado Springs

Junto a “Sorpresa”, la yegua que la ha acompañado desde hace seis años, Darianeé Romo Pereida ha logrado destacar en el deporte de carrera de barriles y actualmente suma trece campeonatos estatales y ocho nacionales.

A sus 21 años, la originaria de Ures se convirtió en la primera mujer sonorense en participar en el campeonato mundial Colorado Springs en julio pasado, donde quedó dentro de las 10 mejores.

Su amor por los caballos surgió desde pequeña: En cada cabalgata a la Virgen de Guadalupe que hacían en Guadalupe de Ures, de donde es originario su papá, Darianeé buscaba un caballo para poder participar.

Así comenzó a montar y en varias ocasiones tuvo algunas caídas, incluso se fracturó dos huesos de una pierna, pero su único miedo en ese entonces fue que no la dejaran volver a subirse a un caballo.

Tuve algunas caídas en Ures; una fue a los 12 años. Me quebré dos huesos de la pierna, estaba en rayos x y mi papá entró y me vio llorando, me preguntó si me dolía mucho y yo le dije: ‘¡Mi mamá ya no me va a dejar subirme a los caballos!’”, platicó.