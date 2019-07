Álvaro López vuelve de EU como el mejor del Rocky Mountain

HERMOSILLO, Sonora.- El sonorense Álvaro López se convirtió en el mejor tirador del Rocky Mountain Airgun Challenge en Utah, Estados Unidos, situación que lo sorprendió por el nivel que sabía que se manejaría en la competencia.



El ahora campeón sabía que al evento irían los mejores tiradores de su categoría, la de Bench, en una larga lista de países, pero eso no lo amedrentó y afrontó el reto de la mejor manera para subir a lo más alto del podio.



"La verdad de las cosas no pensé que fuera a llegar hasta donde llegué porque a ese evento van los mejores tiradores de Bench, que es tirar en banca, de varios países, de doce países.

Foto: Teodoro Borbón



"Fue gente de Europa, de Sudáfrica, vino gente muy preparada, entonces, competir contra esa gente que yo sé que son muy buenos, te hace pensar que probablemente no llegues a un buen lugar, pero todo se prestó", explicó.



López aceptó que fue hasta que terminó de hacer su ronda de tiro, cuando se percató que lo había hecho de gran manera, pero no tenía la certeza, pues ignoraba la calidad con la que habían tirado el resto de competidores.



Con poco más de 10 años de experiencia en esta modalidad de rifles de aire, el hermosillense indicó que este es uno de los dos resultados más importantes que ha tenido en su carrera, donde ya ha pisado otros importantes escenarios.



"Este logro ha sido de los más importantes y uno que obtuve en el 2013 en mi primer evento, me llevé el primer lugar en mi categoría, así que desde el 2013 ya supe lo que era llegar a las ligas mayores y seis años después lo repetí en un evento masivo y de mucho peso",



confirmó.



Para Álavaro, una de las principales situaciones por las que se mantiene en esta disciplina es el darle todavía más difusión a un deporte que considera que puede ser practicado por toda la familia.



"Es un deporte en el que pueden venir el papá con los hijos, con la esposa, con la hija y se van a divertir muchísimo en general para cualquier público, no es una actividad propia de un hombre adulto, es familar 100%", destacó.



Una de las accionas que él ha implementado para darle difusión al tiro deportivo es el crear un canal en la plataforma de videos Youtube con el nombre de Sun City México donde da consejos y tutoriales acerca de rifles y accesorios.