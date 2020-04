Algunos ‘supers’ piden a clientes usar cubrebocas

HERMOSILLO, Sonora.- Algunos supermercados han sumado una nueva medida para que sus clientes ingresen a la tienda, se trata del cubrebocas y quien no lo trae puesto se le niega la entrada.



Esta medida se anexa a las que ya habían tomado por la pandemia del coronavirus que son: Una persona por familia, gel antibacterial para manos y limpieza en carros para hacer el super; ahora incluyen el cubrebocas.



“Sí está por las infecciones y todo lo que viene con el coronavirus, pero pues hay gente que se molesta y se queja, pero no deberían de quejarse porque es algo que realmente si se necesita”, dijo Brayan García, quien había hecho compras en el supermercado ubicado en la colonia Nuevo Hermosillo.



Durante el pasado miércoles un supermercado ubicado al Sur de la ciudad regaló cubrebocas a los clientes que ingresaban al establecimiento y les advertían que a partir de ayer ya no iban a poder entrar si no portaban el tapabocas.



Incluso en el sonido interno del mercado se les pide a los clientes que no hablen o tosan en el área de frutas y verduras.



“Me parece que es una buena medida porque hay mucha gente que se acerca mucho a lo que es verdura o en la misma fila”, dijo Ramsés Ortiz quien hizo sus compras en un super del Vado del Río.



La Fase 2 del #QuédateEnCasa Obligatorio inició, las autoridades de salud esperan el repunte de los contagios y estas tiendas también han tomado medidas por disposición oficial según se lee en un cartel en la entrada.