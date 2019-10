Alertan por el consumo de drogas entre estudiantes los fines de semana

HERMOSILLO, Sonora.- Las drogas legales e ilegales llegan a jóvenes en edades más tempranas y se convierten en un consumo habitual: Uno de cada cuatro estudiantes de secundaria sonorenses reconoce que al menos una vez por semana utiliza alguna sustancia.

Esta es una de las conclusiones del informe 2018-2019 del programa "Advertencia", que desde hace seis años promueve la asociación Amor y Convicción en escuelas secundarias de Hermosillo y otros municipios para prevenir el uso de drogas.

Omar Balderrama Figueroa, fundador de Amor y Convicción y creador de "Advertencia", alertó que los jóvenes sonorenses ya no necesariamente consumen droga porque se las regalan afuera de la escuela, sino que ahora la consiguen en fiestas o juntadas, principalmente entre jueves y domingo.

Tal vez antes ese fenómeno era de esa manera, que llegaban, les ofrecían y les regalaban droga a los jóvenes. Ahora no es tanto eso, ahora la droga la tienen en un WhatsApp", aseveró el activista mejor conocido como "Tato".

La encuesta fue aplicada a una muestra de mil 250 alumnos de secundaria de Hermosillo, Cajeme, Moctezuma y Divisaderos, de un total de 10 mil 546 que fueron atendidos por el programa durante el ciclo anterior. La edad promedio de los participantes fue de 14 años.

DE TODO TIPO

Para el estudio se consideraron drogas legales (es decir, alcohol y tabaco) e ilegales como la mariguana, ‘crystal’, cocaína e inhalables.

De acuerdo con los resultados, el sábado es el día de mayor riesgo, pues el 29.8% -tres de cada 10- suelen consumir durante ese día, la mayoría entre las 20:00 y las 23:00 horas. Otros días como el jueves y viernes (15.5%) y el domingo (13%) también son de alto consumo en comparación con el resto de la semana.

Al preguntarles con quién habían probado droga por primera vez, el 47% dijo que no ha consumido nunca, pero un 31% respondió que había sido con amigos y el 19% con familiares.

En promedio, los jóvenes encuestados que ya probaron alguna droga lo hicieron por primera vez a los 13 años. Un 7.7% respondió que lo había hecho a los 10 años o menos.

"No es que sea el promedio de edad de consumo los 10 años", aclaró Balderrama, "por lo menos en Sonora no lo es, simple y sencillamente lo que trata de decir es que cada vez es a más baja edad el contacto con la sustancia adictiva".

CURIOSIDAD LOS "MOTIVA"

La principal razón por la cual los adolescentes prueban alguna sustancia es la curiosidad, aunque este motivo pudiera encerrar otros más, señaló.

"Detrás de esa curiosidad puede haber por lo menos cinco causas", indicó, "desde infelicidad, inseguridad, la identidad, la influencia, la misma ignorancia que los lleva a refugiarse en este tipo de hábitos".

Además, destacó que existe una variación importante con respecto a las anteriores encuestas de "Advertencia": Por primera vez se detectó un consumo significativo de vaporizadores y "wax" en los jóvenes.

"El 'wax' es un extracto de la mariguana, la pureza del THC, tiene 80% más de concentración del ingrediente sicoactivo, mariguana sintética, si lo podemos ver así. Y esa droga no estaba en el mapa el año pasado y ya entró", advirtió.

Pero aun así, Balderrama expuso que el principal problema de sustancias en Sonora todavía no es la mariguana ni el "crystal", sino el alcohol y el tabaco, en parte debido a que ni siquiera son percibidas como drogas por la sociedad.

Refirió que el 42.5% de los adolescentes iniciaron con el alcohol como primera droga, seguido por los cigarros y vaporizadores (13%). En tercer lugar está la mariguana (4%).

"No es el problema el ‘crystal’, no es la mariguana, no es el LSD, las pastillas. La droga a derrotar en el Estado de Sonora es el alcohol", afirmó.

Si se logra postergar y en el mejor de los casos detener el consumo temprano de alcohol, consideró, en Sonora va a disminuir no sólo la inseguridad pública, sino también la violencia doméstica, la deserción escolar y los embarazos prematuros.

Este año, "Advertencia" llegará nuevamente a jóvenes de secundaria de los municipios mencionados, pero el objetivo es que algún día la prevención de las drogas sea una materia escolar, dijo.