Alegran la vida de don Francisco; ¡compran todas sus plantitas!

HERMOSILLO.- Gracias al buen corazón de los hermosillenses que acudieron a comprarle una planta de chiltepín y apoyarlo con despensas, las lágrimas de don Francisco Bacilio Moraga ahora son de felicidad, al sentir la generosidad de la comunidad.



Con un semblante de alegría y entusiasmado don Francisco cuenta que vendió todas las plantas de chiltepines, naranjos y sábilas que tenía, además recibió despensas y apoyos económicos.



No cabe duda que cuando Dios da, da a manos llenas, ayer no tenía qué comer”, recuerda, “este día vinieron personas buenas y me trajeron diferentes comidas, despensa y volaron los chiltepines, estoy muy agradecido con todos”.