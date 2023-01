Al cancelar peleas de gallos en palenque de la ExpoGan se busca fomentar ambiente familiar: UGRS

HERMOSILLO, Sonora.- Para fomentar un ambiente más familiar tanto el promotor del palenque de la ExpoGan como la Unión Ganadera Regional de Sonora decidieron que este año no hubiera peleas de gallo en el palenque.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la UGRS, indicó que a petición del promotor del palenque se llegó a esta decisión, con el fin de que el ambiente de la llamada fiesta del pueblo, fuera más apto para toda la familia.

Es tema del promotor, no es tema de nosotros, nosotros rentamos el palenque a un promotor, él nos preguntó qué opinábamos del tema de los gallos y para nosotros era indiferente, dijo que él prefería que no hubiera gallos para que pudiera ser un evento más familiar”, dijo.

En las peleas de gallo se prolonga mucho el tiempo en el palenque, explicó, además el ambiente es más de gente que consume alcohol, por lo que buscaron que fuera un ambiente apto para todo público.

Las peleas de gallo han existido desde siempre, señaló, pues es tradición que al mencionar palenque, se hable también de las peleas de gallo, por lo que aseguró no están a favor ni en contra, pero se llegó a esta decisión por iniciativa del promotor.

Es una tradición, son parte de los palenques aunque en algunas partes las están cancelando por varias razones, pero aquí se puso sobre la mesa el tema y se decidió que no, pero siempre, tradicionalmente los palenques tienen que ver con las peleas de gallo, van de la mano, aunque las cosas están cambiando”, señaló.

Hasta el momento no han tenido algún comentario o acercamiento de parte de los galleros, pero recalcó que ellos mismos tienen sus escenarios para llevar a cabo estas actividades en otras ocasiones.

LO CALIFICAN DE POSITIVO

Como positiva calificaron organizaciones que ven por el cuidado de los animales la decisión de no realizar peleas de gallos en el palenque de la ExpoGan este año.

Felices, contentos, esperanzados porque a pesar de que la Expogan estuvo dos o tres años ausente, hace un regreso que nos pone contentos porque no nos cabía ver este tipo de espectáculos en eventos artísticos y donde Sonora es un estado que ha estado muy alerta del cuidado y bienestar animal”, destacó Sharon Dennis, presidenta de Misión 4 Patas AC.

Para Claudia Balcázar, coordinadora de Salud Animal de Pata de Perro, este tipo de actividad era un acto de crueldad:

Es un mensaje que trasciende a la sociedad de no al entretenimiento violento”, afirmó.

COAT celebró que se hayan cancelado las peleas de gallos en este evento, una decisión que desde hace bastante tiempo esperaba y que es que se hayan cancelado las peleas de gallos en este evento, una decisión que desde hace bastante tiempo.

“Esperemos que este mismo principio se replique durante la manifestación, puesto que es uno de los focos donde se encuentra el maltrato a los animales que participan”, subrayó Mike Fonseca, coordinador de Educación de la Comunidad Animalera Trabajando.

APLAUDEN CIUDADANOS DECISIÓN

Ciudadanos ven como algo positivo el hecho de que se hayan prohibido las peleas de gallos en el Palenque, pues creen que se trataba de una actividad violenta, y desagradable.

“A mí me parece muy bien que cancelen las peleas, porque era un acto animal lo que hacían, es más, ni eso, porque los animales son violentos para comer, no por divertirse. Yo nunca las quise ver, me daban mucha lástima esos animales, en lo personal”, opinó Ramón Guadalupe Hernández, de 36 años.

Desde jóvenes, hasta personas mayores, mujeres y hombres, la mayoría coincidió en que hacer peleas de gallos antes del palenque era algo “primitivo”, y que se debía haber eliminado hace bastante tiempo.

Por lo anterior felicitaron a los responsables de que esto fuese posible, y que por fin hayan respetado los derechos de los animales.

Para mí es algo positivo porque así ya no se matan los gallos. Cuando me tocó ver eso se me hizo muy desagradable, me daba una sensación muy fea. Se debe dar un reconocimiento a quien lo eliminó”, afirmó Juan Cienfuegos Araiza, de 65 años.

Incluso otros ciudadanos señalaron que no solo deberían eliminar la pelea de gallos, sino seguir con otras acciones para salvaguardar la vida animal, como eliminar las cabalgatas, y los espectáculos con animales..