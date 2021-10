“Ahogan” baches a Bahía de Kino

BAHÍA DE KINO.- Habitantes y comerciantes de Bahía Kino y Kino Nuevo aseguraron estar abandonados en el bacheo de las vialidades, ya que no se les da la atención necesaria a los hoyos y deslaves del bulevar Mar de Cortés.

En distintas partes de las zonas se observan baches que a pesar de ser atendidos vuelven a quedar igual después de una semana, según vecinos y empresarios.

Relató que en uno de los baches se descompuso su transmisión, llantas e incluso un sobrino se accidentó al derrapar por causa del hoyo.

Joel Cota Arce, encargado de un local de maricos, consideró que durante la administración anterior estuvieron abandonados pues no se le dio atención a los baches y hasta ahora con las nuevas autoridades se comenzó a rellenar un poco.

Prácticamente uno siente que no van a hacer nada y que no es escuchado, sí nos afecta, me tengo que estar moviendo mucho para ir por mandado y es una lata estar dando vuelta a tantos baches”, expresó.