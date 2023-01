Agente Mario Alfonso Rivera gana reconocimiento al "Policía Estatal de Sonora del año 2022"; entregan 27 ascensos a policías por primera vez

HERMOSILLO, Sonora.- En el marco del Día del Policía, el agente Mario Alfonso Rivera Coronado ganó como Policía Estatal de Sonora del año 2022 y fueron entregados por primera vez ascensos a 27 integrantes de esta corporación.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño y María Dolores del Río Sánchez, titular de la SSP, fueron los encargados de encabezar el evento que se realizó ayer en la mañana en el Auditorio Cívico del Estado ante cientos de elementos de la Policía Estatal.

Mario Alfonso, de 26 años, contó que su sueño de niño era vestir el uniforme de un elemento de seguridad y ahora desde hace 4 años lo lleva puesto en Ciudad Obregón donde destacó por su sentido de servicio a la comunidad.

No lo esperaba y ya cuando venimos hacer como un ensayo, ahí me dí cuenta de que era el Policía del Año 2022, aquí me dijeron tú vas a hacer el Policía del Año, no me lo esperaba, solamente me habían dicho que iba a venir a Hermosillo a un evento”, expuso.