Afirman es necesario aplicar nuevo modelo económico social en Hermosillo

Hermosillo necesita un nuevo modelo de desarrollo económico social para resolver los problemas de inseguridad y violencia, adicciones, el mal estado de las calles, corrupción, pobreza y otros que son prioritarios para la ciudadanía.

El director de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, Ernesto Urbina Miranda, señaló que hace cinco años cuando empezaron a aplicar encuestas, detectaron que Hermosillo era uno de los tres municipios más endeudados en el País y eso ha influido en la capacidad de los gobiernos para responder a la inversión pública y atender las necesidades de los ciudadanos.

Apuntó que la situación financiera es uno de los factores que ha influido para lograr el avance que han tenido otras ciudades como Querétaro que logró liquidar su deuda antes del tiempo proyectado, lo que le permitió aplicar sus recursos en aspectos sociales y públicos.

Es importante el involucramiento de los ciudadanos cuando no se tiene capacidad, cuando no se tienen finanzas públicas es muy difícil impulsar el desarrollo de una ciudad, caso contrario tenemos una ciudad como Querétaro que no solamente disminuyó su deuda, sino que la liquidó antes de tiempo, puntualizó.

Los hermosillenses, mencionó, calificaron al gobernador Alfonso Durazo Montaño con 7.1 y el 45% consideró que la situación mejorará algo o mucho bajo, durante su administración, mientras que al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez le dieron 6.5 y el 36% consideró que la situación mejorará algo o mucho bajo.

REQUIERE DE VIRAJE

El presidente de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, Arturo Monge Díaz, consideró que la ciudad necesita un viraje un nuevo modelo de desarrollo, una mejor gestión de los gobiernos pero es indispensable la participación activa y colaborativa.

Los ciudadanos aspiramos a ser escuchados, a tener gobiernos abiertos, transparentes que rindan cuentas e incorporen activamente la participación ciudadana dentro de sus ejes rectores. No hay margen para politizar el desarrollo de Hermosillo. Se requiere la coordinación de acciones y la complementariedad de recursos de quienes habitamos nuestra querida ciudad, apuntó.

Para replantear el modelo de desarrollo social y económico, opinó, se requiere sumar esfuerzos de sociedad civil y gobierno impulsando todos una misma visión para construir la ciudad que se desea para bien de las familias.