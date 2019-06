Adoptan camellones 119 empresas

HERMOSILLO, Sonora.- En lo que va del año el Programa Transforma tu Camellón logró que 119 empresas se hagan cargo de aproximadamente 22 kilómetros de camellones, indicó Norberto Barraza Almazán.



El titular de Servicios Públicos Municipales, señaló que en Hermosillo hay 480 kilómetros de estas áreas verdes, las cuales por falta de personal no reciben el mantenimiento necesario.



"Necesitamos la cooperación de los ciudadanos, de las empresas y de las instituciones para que nos adopten un camellón, dejando la libertad absoluta a que modifiquen el espacio como ellos quieran tenerlo", dijo.



Aunque el gobierno realice acciones en pro del medio ambiente, destacó el funcionario, que estas no sirven si los ciudadanos no se preocupan por continuar y preservarlas, por lo que es necesaria la participación todos.



"Creo que el ejercicio que se está haciendo actualmente es un buen ejemplo de participación ciudadana, así como la adopción de parques por medio de los vecinos", dijo.



Las personas o empresas que deseen adoptar un camellón deberán comunicarse al número celular de Servicios Públicos 662-204-03-76, para realizar una visita a los interesados y apoyarlos con la donación de plantas.



ADOPTAN CAMELLÓN



En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se develó una placa por parte de personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes adoptaron un camellón de 200 metros, en Paseo Río Santa Cruz entre Río Sonora y de la Cultura.



Miriam Villegas Vega, coordinadora Estatal de Inegi, manifestó que los trabajadores decidieron adoptar este espacio como una forma de comprometerse con la sociedad.