Abuelitos aman sentirse activos y se dedican al comercio

Hermosillo, Sonora.- Al Centro de Hermosillo acuden a diario abuelitos que buscan vender mercancías como verduras, dulces o incluso, hasta herramientas. Las banquetas del primer cuadro de la ciudad son usadas para colocar los productos por las personas de edad avanzada, quienes lo hacen sólo por la dicha de sentirse activos, aseguran.

“Yo vendo al mayoreo y me sobra esto y acá vengo y lo doy barato, este puede estar en 35 y yo los doy en 25 (bolsa de fresa), este puede estar en 50 y yo lo doy en 35 (bolsa de aguacate)”, comentó

Óscar Siqueirmpillo, de 68 años de edad. Señaló que sí le alcanza el dinero, pero prefiere trabajar y mantenerse activo que quedarse en el sillón de su casa. Otro de los trabajos que realiza para generar ingresos es el de chofer de Uber. “Se siente mal estando sentado, hay que andar en movimiento porque luego te pones así panzón, sentado viendo T.V. no es bueno”, dijo.

José Ángel Carrasco Torres contó que tiene 78 años, sus dos oficios fueron de pescador y albañilería, a su edad ya no puede ejercer estos trabajos, pero en el Centro de Hermosillo ha encontrado una manera de obtener un ingreso.

Relató que ayuda a los comerciantes establecidos con laatención a los clientes cuandoellos se ocupan en realizar algún trámite personal.

Aquí me conoce la muchacha, me encargó que nomás estuviera al pendienteaquí, pero trabajando trabajando no estoy con ella,cuando estoy desocupadoaquí me la pasó, pero ya hago cualquier cosa a la gentey me dan un fierecita”, manifestó.