Abuelita emprendedora vende dulces artesanales

HERMOSILLO.- Doña Alicia Esparza Soria, de 71 años, llega por las mañanas a la esquina de la calle Monteverde y Baviácora para vender garapiñados, cacahuates enchilados y pepitorias que ella elabora.

La abuelita emprendedora trabajaba como paquetera en un supermercado, pero con la llegada de la pandemia y las restricciones ya no pudo acudir, entonces decidió vender dulces y plantas en su hogar.

Pero las ventas no eran lo suficientemente buenas como para poder obtener el sustento diario, así que salió a la calle para ofrecer sus productos.

Me gusta mucho sentirme útil, me entretengo haciendo esto y empacándolos, estoy operada de la cadera por eso utilizo un bastón, pero aquí los comerciantes me pusieron un banco y puedo sacar para los gastos”, expresa.

Las dos horas que destina para la venta de sus productos se le van rápido, pues le gusta ver los carros pasar, saludar a los conductores y platicar con otros vendedores que están cerca.

Ella vive con su nieta a unas cuantas cuadras del punto de venta.

“Me entretengo mucho, es una terapia para mí, doy en 20 pesos la bolsita y al llevarla me ayudan y como siempre me han gustado los carros deportivos, los de colores bonitos aquí veo muchos y eso me pone feliz”, cuenta la abuelita quien tiene tres meses en ese sitio.

Si desea apoyarla puedes acudir a la esquina de Monteverde y Baviácora (una cuadra al Norte del bulevar López Portillo) en la colonia Lomas de Madrid, de 10:00 a 12:00 horas.