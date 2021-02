A sus 71 años, Alicia sigue trabajando en la venta de garapiñados y plantas

HERMOSILLO, Sonora.- Alicia Esparza Soria de 71 años trabajaba como paquetera en un supermercado , pero debido a que por su edad forma parte del grupo de riesgo por la pandemia , ya no le permitieron acudir a sus labores, por lo que está elaborando cacahuates garapiñados y vendiendo plantas que ella siembra.



Con un pequeño letrero en la puerta de su hogar ubicado por la calle Aconchi entre reforma y Monteverde en la colonia Lomas de Madrid, anuncia sus productos y con esmero atiende a quien llega a su hogar.



“Yo necesito el dinero, y como ahorita no puedo trabajar en la tienda aunque nos mandan una ayuda, decidí ofrecer los garapiñados que hace algunos años aprendí hacer cuando trabajaba en una casa, para tener otra entrada” manifestó Esparza Soria.



La abuelita emprendedora también tiene a la venta diferentes árboles que ella ha plantado en su vivienda y comenta que la elaboración del postre y cuidado de las plantas le sirve de terapia ocupacional.

“Me entretengo haciendo esto, a mi siempre me ha gustado trabajar y ahora lo hago en la casa, desde temprano preparó lo de los cacahuates y a veces pepitorias, luego me pongo a regar mis arbolitos, y lo que compren me ayuda” expresó Alicia quién hace 3 años quedó viuda y vive con su nieta.

Si desea apoyarla o realizar algún pedido puedes marcarle al 6623652132 o acudir a Aconchi 322 entre reforma y Monteverde en la colonia Lomas de Madrid.