A sus 59, Luis es un “roller” nivel expertoy “¡muy cocol!”

HERMOSILLO, Sonora.- Su agilidad y destreza al patinar, así como su cabellera plateada, hacen sobresalir a Luis Palma Maytorena mientras se divierte y desestresa en la Plaza Zaragoza como parte de la comunidad “roller”.

Es un día cualquiera entre semana, en el que gracias a su experiencia como patinador puede acudir y disfrutar de momentos de diversión, al aire libre, tal como lo hacía en los años ochenta, cuando se puso de moda el patinaje entre los jóvenes hermosillenses.

Él pertenece a ese grupo de jóvenes que se reunían en el Paticentro, ubicado entonces por el bulevar Ignacio Soto.

Ahora, a sus 59 años de edad, se integró a la nueva comunidad que hace más de un año se conformó alrededor de la Plaza Zaragoza y junto con su familia pasa las tardes en patines.

Fue a los 15 años de edad cuando Don Luis recuerda que tuvo sus primeros patines, con los cuales sin titubear aprendió muy rápido a andar.

Alrededor del año de 1985 Paticentro cerró y la moda del patinaje terminó muy pronto por ese motivo, pero ahora resurgió con más fuerza porque la comunidad está más nutrida en conocimiento.

DE REGRESO AL TERRUÑO

En el 2010 cuando él y su familia regresaron a Hermosillo, cuenta, al patinar en los parques conocieron diversos niños a los que les gustaba la actividad y ahora más grandes se sumaron a la comunidad “roller”.

Actualmente señala que hay otros equipos, como uno que entrena en ocasiones el Gimnasio Ana Gabriela Guevara y otros en el Parque la Ruina.

Me encanta porque es algo que me gusta y siempre lo he practicado, el hecho de que vuelva a surgir es algo bueno porque me permite seguir haciendo deporte”, agrega.