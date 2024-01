A falta de agua para apagar incendio, muere hombre en Hermosillo: ¿Por qué no tienen servicio?

HERMOSILLO, Sonora.- Un hombre invidente murió calcinado la madrugada de ayer al interior de un cuarto de madera, en el cerro de la colonia Insurgentes.

En este sector de la colonia no cuentan con servicio de agua potable desde el pasado mes de diciembre lo que imposibilitó a los vecinos ayudar a sofocar el fuego.

Miramos la llamarada para adentro, pero no pudimos porque no tenemos agua desde diciembre, que nos solucionen eso del agua porque tenemos niños en la escuela, nos hace mucha falta el agua”, comentó María Ríos Amaya. vecina del sector.

Personal y directivos de Aguah lamentaron lo ocurrido. A través de una tarjeta informativa, se indica que el sector donde ocurrieron los hechos no cuenta con red de agua potable al no haber contratos vigentes de servicio.

De existir tomas clandestinas, estas, no cuentan con registro ni es controlable la presión o presencia de agua.

El organismo operador está en total disposición de contribuir con el tendido de líneas de conducción a todos los predios que, tal como lo indica la Ley, sean regulares y realicen contrato.

Jorge García Orduño, encargado de turno del Departamento de Bomberos de Hermosillo, informó que cerca de las 04:25 horas de ayer recibieron el reporte de incendio de maleza en Progreso y Morelos, por parte de videovigilancia.

Al llegar los elementos, dijo, observaron que el fuego estaba en el cerro de la colonia Insurgentes, por el lado de la calle Héroe de Nacozari y calle Dos final.

Al llegar vieron que el fuego se consumía en un solo punto y optaron por mantener vigilado que no se extendiera, porque pensaban que era maleza.

Intentaron entrar, pero fue imposible llegar con la bombera a ese punto.

“Como vieron que el incendio se mantenía en un mismo lugar decidieron estar monitoreando un rato y después se retiraron”, explicó.

Tres horas más tarde, a las 07:30 horas, recibieron el llamado, de parte de los vecinos, para reportar el hallazgo de un cuerpo calcinado.

Los bomberos apagaron los puntos humeantes hasta que llegó el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Añadió que en los casos de incendios de viviendas que están en lo alto de los cerros, tienen técnicas para acoplar varias mangueras desde la cisterna para atacar el fuego.

María Ríos Amaya, de 33 años de edad, vecina del lugar comentó que la noche antes del incendio ayudó al hombre a que subiera a su casa porque el camino es empedrado e inclinado.

“Él se metía a su casa y ya no salía, hasta otro día en la mañana, pero la verdad aquí se veía tranquilo, a la mejor un cable porque traía luz de aquel lado”, mencionó.

La víctima estaba atenta a cuidar el cable que le proveía energía eléctrica, y a los vecinos cada vez quemaban basura en la cima del cerro, ante la falta del servicio de recolección, les pedía que tuvieran cuidado con su conexión.

Pero sí vinieron los bomberos y se regresaron, los bomberos estuvieron a tiempo de apagar el fuego, pero no subieron, como no vieron la multitud de gente, no subieron, ahí estaban cerquita, le hicieron señas, pero no subieron”, declaró.