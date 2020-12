“A como podemos nos hacemos bolas para aguantar el frío”

“A como podemos nos hacemos bolas los tres para aguantar el frío, sólo tengo una cobija y dos colchas”, expresó Lucía Flores Ochoa, quien vive con sus 2 hijos en un pequeño cuarto de lámina que por las noches parece congelador.

Hace un año y medio que la casa de Lucía quedó reducida a cenizas y con gran esfuerzo levantó un pequeño cuarto de lámina con pedazos de lonas y colchonetas por la calle Abelardo L. Rodríguez # 39, en la colonia Ampliación Ranchito.

“En el día se siente el calor y en la noche hace mucho frío porque es pura lámina, se mete el viento por las orillas porque para una pared ya no me alcanzó, ahí le puse pedazos de lonas y colchonetas clavados”, expresó Flores Ochoa.

DE TODO UN POCO

Lucía vende mazapanes, lava carros y limpia casas para sacar adelante su hogar, su hijo mayor Jorge Hernández es quien la apoya económicamente, pero sufrió un accidente cuando trabajaba en una obra y se encuentra incapacitado.

Todo me hace falta, lo poco que puedan darme de corazón me va servir mucho, a mí quienes me importan son mis hijos, no quiero que pasen frío”, manifestó, “y quisiera que ellos pasen una Navidad bonita, que hubiera cena navideña y un regalito para mi niño de 2 años”.