A "Panchito" le gusta ver su casa limpia

HERMOSILLO, Sonora.- Francisco Rascón usa la silla de ruedas para desplazarse y aunque no puede caminar ni coordinar bien el habla le gusta trabajar en la limpieza de su calle y ganarse un dinerito con la venta de dulces.



"Panchito", como le conocen los vecinos de la colonia Tirocapes, acostumbra a levantarse temprano para barrer y regar la calle del frente de su casa.



Indicó que también junta las piedras que se encuentran sobre el camino de terrecería que tiene a un costado de su casa, a pesar de que en ocasiones se ha caído de su silla de ruedas al tratar de recoger las rocas que estorban.



Relató que en una ocasión la caída fue tan fuerte que se rompió un diente de enfrente.



"Todos los días se levanta, barre la calle ahí para no estar de oquis él y a ver quien le da algo ahí para la ayuda", comentó Eulalio Vázquez, vecino del sector.



ACCIDENTE



Y es que "Panchito" tenía una vida llena de salud; los problemas empezaron luego de un accidente vehicular que le dejó secuelas y ya no pudo recuperarse.



A pesar de todos los problemas que el percance automovilístico le dejó, él prefiere mantenerse activo en la medida de sus posibilidades.Panchito señaló que está a cargo de dos de sus sobrinas, porque su hermana sale a trabajar y la mamá de él se encuentra hospitalizada.

"Ellas son mis sobrinas, son las que cuido o ellas me cuidan a mí", expresó.Con escasos dulces sobre una charola de cartón Panchito trata de vender a quienes ve pasar en la calle Kikapúes y Mina La Esmeralda; la situación económica ha estado tan complicada que no tiene dinero para comprar más mercancía.

Para pasar las mañanas toma una escoba y se da la tarea de barrer las calles.