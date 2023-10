César Vargas agradecido por la confianza de los Naranjeros de Hermosillo abriendo juego contra los Yaquis

Hermosillo Sonora.- César Vargas tuvo tres entradas y dos tercios dominantes el domingo, en su primer juego inaugural en el Estadio Fernando Valenzuela, pero en el cuarto rollo otorgó cuatro bases por bolas consecutivas, dejó el juego empatado y se fue sin decisión.

Aun así, el derecho recibió el voto de confianza por parte de Naranjeros de Hermosillo y abrió el encuentro ante los Yaquis de Ciudad Obregón, por lo que afirmó no sentir más que agradecimiento y ganas de volverse a subir a la lomita en los próximos días.

“Ejecuté mi plan de juego todo el tiempo, me sentía muy bien. De repente ahí en la cuarta entrada me cansé un poquito, pero siento que es normal, he venido trabajando de menos a más; no es excusa ni nada, pero recordar que venía batallando con lesiones, no terminé bien por ahí en verano".

 

“Pero muy contento, es apenas mi segundo juego después de la lesión y yo creo que voy a ir de menos a más, poco a poco ejecutando mi plan de juego, agarrando fuerza, poniendo en condición mi brazo, pero siento que voy por buen camino y de aquí para adelante”, declaró.

La oportunidad de inaugurar la campaña en Hermosillo también estuvo sujeta a la ausencia de Wílmer Ríos, sin embargo las credenciales del poblano seguramente le darán crédito para mantenerse en la rotación abridora, una vez que cuenta con experiencia en Grandes Ligas y representó a México en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

“Tuve acción contra Estados Unidos y Canadá, calenté casi todos juegos, estaba ahí considerado para entrar; obviamente las decisiones no las toma uno, pero muy contento, son grandes logros que he tenido en mi carrera. No quito el dedo de poder regresar a Grandes Ligas o a Japón.

“El año pasado tenía la oportunidad de regresar a Japón, desafortunadamente surgieron las lesiones, pero vamos a seguir trabajando duro, hay muchos objetivos todavía por cumplir y en eso estaremos trabajando”, agregó.

ES BUENO SABER…

César Vargas disputó su única campaña en Grandes Ligas —hasta el momento— en 2016, cuando abrió siete juegos para los Padres de San Diego.