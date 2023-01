"Blue Monday": ¿Cómo se sienten los hermosillenses en el día más triste del año?

HERMOSILLO.- Aunque el Blue Monday no es una realidad, pues se creó como parte de una campaña publicitaria, factores como la economía y el clima convierten a enero en una etapa difícil para la salud emocional de muchas personas, afirmó Francisco Javier Romero Córdova, psicólogo consultor de la Universidad de Sonora.

Lo que yo sé y tengo referencia del Blue Monday es que salió de una campaña publicitaria que realizó una compañía de viajes; ellos con base en una ecuación, desarrollaron un cálculo para poder determinar el día más triste, de acuerdo a si has viajado, cuanto esperaste con el equipaje, en fin, varios factores relacionados con eso.

"En realidad no podemos decir que existe un día más triste, de lo que sí se tiene evidencia, con estudios científicos de la ciencia del comportamiento y la sicología, desde la neuropsicología incluso, es que hay aspectos emocionales ligados a los estados climatológicos, como estaciones del año, el frío, o el sol, y eso sí puede cambiar el ánimo de una persona", mencionó.

El desánimo puede deberse a la falta de iluminación y bajas temperaturas

Días con bajas temperaturas, cielos nublados, o noches más largas, pueden hacer que algunas personas sufran de "depresión estacional", la cual se ve influenciada por el ritmo circadiano de las personas, regulado por la luz y la oscuridad.

Esto se ha comprobado en diferentes estudios, señaló, y aunque no suele ser grave, si pueden causar un desánimo momentáneo, o cuadros de depresión en quienes ya sufren este padecimiento.

Hay países que por la ubicación geográfica que tienen, casi no pega el sol en ciertas temporadas del año, y la gente generalmente está deprimida, incluso hay mayor indice de suicidio.

"Entonces podemos entender que en enero, como hay mayores picos de frío, el día está cerrado, o no hay sol, podemos desarrollar este tipo de depresión estacional, y sentirlo como un mes más difícil que otros", dijo.

La cuesta de enero, los gastos que vienen después de las fiestas decembrinas, e incluso el hecho de que ya se acabó la temporada navideña, son otras razones para sentir una mayor presión emocional en estos días.

El psicólogo invitó a las personas que se sientan de esta manera, si lo creen necesario, buscar apoyo psicológico, o terapia emocional, para que sea más fácil sobrellevar este proceso, y se sientan acompañados o entendidos.

SIENTEN TRISTEZA

Fue en el año 2005 cuando un profesor de psicología de la Universidad de Cardiff, ubicada en Reino Unido, publicó el descubrimiento de la fórmula matemática que determina el día más triste del año.

Su teoría nació por petición de una agencia de publicidad que trabajaba para una compañía de viajes llamada Sky Travel, y planteaba que era el tercer lunes de enero, por que se acumula más tristeza o carga negativa en el cuerpo a causa de la cuesta de enero, el frío, la desmotivación y los propósitos de Año Nuevo incumplidos.

Aunque esta información la desconocían muchos de los ciudadanos de Hermosillo, afirmaron que la tristeza sí se sentía en el ambiente, y era una constante durante este mes.

No tenía idea, ni conocimiento del día, pero analizando un poquito la fecha si es un día triste, y creo que sí afecta sobre todo por la economía, que afecta a las personas, negocios, locatarios, etc. Considerando todos esos puntos sí es un día triste", opinó Casandra Ríos, de 26 años.

Lo que queda después de la fiestas decembrinas

Otros opinaron que como comerciantes vendían menos en enero, y eso les causaba mayor angustia o frustración, y ese era el motivo de su tristeza.

No sabía nada del Blue Monday, pero si da tristeza porque vendemos menos, es triste porque todos ocupamos de la ayuda de la gente y no la tenemos, enero sí es un mes triste", mencionó María Guadalupe Reyes, comerciante del Centro.

Algunos opinaron que en estos momentos no sentían esa sensación, pero en el pasado sí lo hicieron, y tenía que ver, sobre todo, con volver a la vida cotidiana después de las fiestas de diciembre.

Antes sí creía que enero era triste, porque pasan las fiestas, la emoción y así, pero ahora no lo siento así, solo que sí sé que son días más complicados que otros, por el inicio de nuevas etapas, y la resaca de las fiestas", Lola Méndez, 37 años.

"No, no conocía eso del día más triste. Para mí no, yo estoy feliz, al contrario, de hecho me gusta por el clima, para muchos supongo que sí porque se quedaron sin dinero, pero para mí es normal", Jesús Tizcareño García, 71 años.

