Una noche de esperanza

Con una logística de primer nivel, el círculo altruista más destacado de Hermosillo y el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, el pasado 12 de diciembre se realizó con gran éxito la esperada gala de Casa Guadalupe Libre, I.A.P., bajo la conducción de Gino Del Corte.

Se lucieron como anfitriones los padrinos de Casa Guadalupe Libre, Magda y Fred Kofman, ofreciendo a sus invitados una noche inolvidable que combinó elegancia, solidaridad y entretenimiento, al marcar el inicio de la temporada navideña con un gesto significativo hacia una causa noble.

El evento consistió en una cena con coro navideño en honor a la Virgen de Guadalupe, para lo cual se realizó la presentación de los angelitos navideños del grupo Ilusión en Las Lilas, lugar donde también se disfrutó de una extraordinaria cena.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar las delicias culinarias más destacadas en Sonora, tales como una exquisita cena de Mochomos y la alta repostería de Pastello.

Adicionalmente, en esta gala se presentó un ensamble musical de saxofón y DJ, que añadió un toque moderno y aún más agradable a la noche.

Cabe destacar la relevancia que adquirió la capital sonorense a nivel nacional, pues representantes de medios de comunicación de otras ciudades y estados se dieron cita para transmitir el evento en vivo y compartirlo en sus redes sociales.

Muy agradecidos

En entrevista exclusiva para ESTILOS GH durante la gala, Magda Kofman expresó felicidad y gratitud ante el gran éxito del evento, organizado en honor a los niños de Casa Guadalupe Libre.

“En este momento nos encontramos casi 200 almas comprometidas y unidas por el apoyo al futuro de los niños que están en situaciones de vulnerabilidad”, reiteró: “la calidez de la comunidad de Hermosillo, la generosidad de todos los empresarios que han participado para la realización de este evento y sobre todas las personas que nos acompañan el día de hoy, realmente fortalecen ese compromiso que tenemos todos para construir un mejor mañana para nuestros niños”.

Reiteró que la celebración les llenó de esperanza pues a partir de este día, se escribe una nueva historia en la que los benefactores padrinos “adoptarán” a los jóvenes beneficiados por la institución, la cual como modelo es un referente a nivel Latinoamérica.

“Queremos que sea Hermosillo la plataforma de lanzamiento de estos proyectos, que los empresarios de las demás ciudades sientan que los de Hermosillo estamos impulsando proyecto en apoyo para los niños y que sea en referente para que lo puedan replicar en otras ciudades”.

“Los niños no tienen nacionalidad, no tienen color, los niños son niños de Dios. Por lo tanto, todos estamos obligados moralmente a participar y apoyarlos. Les estamos apostando a niños que están ahora en alcantarillas, que están en la calle y nosotros no los vemos porque solamente estamos enfocados en nuestro jardín; no estamos mirando más allá”.

Magda Kofman

Madrina de Casa Guadalupe Libre

“Aquí están reunidas personas que entienden la problemática que atendemos en niños en situación de mucha desventaja, y el que vengan a este evento a conocer lo que hacemos y abrir su corazón es maravilloso; estamos felices de que Magda y Fred Kofman lo hallan promovido: Casa Guadalupe es un hogar en el que muchas vidas pueden encontrar un mejor futuro”.

Doris Lechuga

Fundadora de Casa Guadalupe Libre

“Fred y Magda Kofman nos hicieron este regalo, para motivar a las personas a que conozcan lo que trabajamos con niños y adolescentes en Casa Guadalupe, que ya tenemos 22 años. Tuvimos una excelente respuesta y todo lo recaudado es a beneficio de los chavos que atendemos. Ha sido un trabajo muy arduo de quienes organizaron, pero vimos que mucha gente se animó, obtuvimos muy buena respuesta y esperamos que esto se repita”

Alan Peiro

Director de Casa Guadalupe Libre