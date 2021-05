"Que tu 'm' de mamá, no te quite tu 'm' de mujer": Tania de Alba

TANIA DE ALBA

Edad: 28

Estudió: Administración de Empresas.

Comida favorita: Ensaladas.

Lugar favorito en el mundo: La playa.

Tu mayor desafío en la vida: Ser mamá.

Tu mayor sueño aún no alcanzado: Gira mundial de Jump it.

Un sueño personal: Seguir creciendo mi familia con mi gordito y mi esposo.

"Mi mamá es lo máximo, es la persona más positiva de mundo, es trabajadora, luchona y todos sus roles como mujer los hace perfectamente, como amiga, como mamá, como sicóloga; es directora de una preparatoria y siempre ha trabajado desde que yo recuerdo".

"Todo pasa, los primeros meses fueron muy difíciles, fue una montaña rusa de emociones, parir en medio de una pandemia fue toda una odisea, tuve a mi bebé en mayo de 2020, justo en el pico de la pandemia, donde no sabíamos mucho sobre el virus, estuve a punto de la depresión post parto".

"Si a tu cuerpo le tomó 9 meses en dar vida, mínimo le tomará 9 meses en recuperarse. Sean amables con él, respeten sus procesos y todo regresará al balance".

Recién estrenada como mamá de un bebé de 11 meses, Tania de Alba es esposa, profesionista, exitosa empresaria y creadora de Fit Studio donde miles de mujeres practican con ella su método "Jump it", sobre trampolines individuales.

Fue gerente general de una zapatería, administradora en una clínica dental y hasta incursionó en la venta de ropa deportiva por Instagram, pero nada de eso le llenaba.

Entonces comenzó su gran sueño, primero dando clases de Zumba Fitnes, en sus ratos libres, disciplina de la cual está certificada.

Un día se le ocurrió poner un estudio para mujeres en San Luis Río Colorado, Sonora, donde las mujeres pudieran hacer ejercicio, donde la gozaran y estuvieran a gusto.

Sus papás no estuvieron de acuerdo, pero a pesar de eso, su terquedad y pasión la llevó a comenzar ese sueño con decisión.

Con los ahorros que tenía de las ventas de ropa deportiva, en septiembre de 2016 nace la idea y el 10 de octubre del mismo año ya estaba inaugurado su estudio.

"Comencé yo sola, dando 7 clases, sin personal porque no tenía para pagar los sueldos y debiéndole a mis tías y a mi abuela, quienes me apoyaron siempre", recuerda.

"Cerré el primer mes con 100 alumnas activas, pues era algo único, y tuve muchísimas alumnas desde el principio. Aunque fue super cansado por desde las 5 de la mañana llegaba a limpiar yo misma porque no podía pagar a nadie y todo lo hacía yo", aseguró.

Nunca pensó que esto se convertiría en algo tan exitoso, ella solo quería hacer de su pasión su trabajo y ahora llena de energía cada día a miles de mujeres que se conectan a sus clases de "Jump it".

"Nunca lo abrí como un proyecto de negocio, pero como es algo que tanto disfruto, todo se fue dando de manera orgánica", comenta de Alba.

"Mi negocio dio un giro total a partir de la pandemia, desde el 2018 tenía clases en línea, pero a raíz del confinamiento creció de manera impresionante", menciona.

Gracias a su éxito comenzaron a contactarla de Televisa, Tv Azteca y de varios periódicos nacionales.

Logró hacer una colaboración con "Jump Sport", una línea de trampolines, donde primero la nombraron embajadora de la marca, le enviaron su trampolín personalizado y ahora comenzará a vender sus propia línea de trampolines con su nombre.

A la fecha cuenta con más de 3 mil alumnas alrededor del mundo, quienes la admiran y le agradecen esa energía que les imprime en cada clase.

"Cuando algo realmente te apasiona no existe el cansancio, sacas fuerza interior y yo por mis alumnas lo doy todo, ellas están ahí y me regalan su tiempo cada día y pienso cómo yo no dar mi máximo por ellas", platica.

Su vida ha cambiado ahora que es mamá, y aunque asegura que ya no es dueña de su tiempo, ni de su vida, porque ahora primero está su bebé y su esposo antes que su trabajo, ha encontrado un balance para continuar con su negocio.

"Mi mejor consejo para las mamás que comienzan esta etapa es: Que tu "m" de mamá no te quite tu "m" de mujer", recomienda Tania.

Está convencida que la clave en su vida es haber aprendido a pedir ayuda y a aceptarla, a delegar responsabilidades en su negocio y agradece tener ese gran equipo con el que cuenta. En su casal asegura tener también el gran apoyo de su esposo con el que tiene 2 años y medio de casada.

No saber qué era lo correcto durante sus primeros días como mamá la hizo tener miedos y vivir mucha incertidumbre. Sin embargo, ahora que su bebé está a punto de cumplir su primer año, puede ver cómo todo ha cambiado y se acomoda.

"Todas pasamos por ese proceso, en algún momento te vas a poder encontrar contigo misma y vas a hacer una mejor versión de ti, y aunque creemos que nunca saldremos de esos primeros meses de locura en la maternidad, todo mejora y se convierten en experiencias muy lindas," finaliza.

Los 5 hábitos diarios de Tania de Alba:

1 Dar gracias a Dios cada noche por todas las bendiciones.

2 Tomar magnesio y probióticos en ayunas.

3 Hacer ejercicio.

4 Tomar té y mucha agua.

5 Dar gracias a mi cuerpo por todo lo que hace por mí cada día, cada clase transmito a mis alumnas eso. Gracias porque me despertaste, porque te pido que corras corres, das vida. Ahora veo mi cuerpo desde otra perspectiva. Desde que me convertí en mamá lo tengo más presente.