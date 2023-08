En Corto: Clarett Prat

Desde que tenía unos ocho años, Clarett Guadalupe Martínez Prat ha sido una gran deportista: primero en el voleibol y ahora en el ‘pickleball’, una disciplina que tiene todavía pocos años, pero en la que ya supo destacar a nivel nacional y ha puesto en alto el nombre de Sonora como tricampeona.

Siempre sonriente y propositiva, a Clarett nada la detiene, ni siquiera la reciente pandemia: en 2020, al ver que no podía realizar los deportes habituales, incursionó en esta nueva disciplina para la que nació.

Seguir trabajando y tratando de ser mejor es parte de lo que le deja como experiencia a esta atleta sonorense originaria de Guaymas el realizar este esfuerzo constante.

Clarett se define a sí misma como una persona resiliente, disciplinada y comprometida; hoy, a sus 32 años, combina su vida profesional desempeñándose en el área de la administración con el deporte, y además estudia Nutrición.

¿Cómo entraste al ‘pickeball’?

“Cuando todo cerró, pues pensamos ¿qué hacemos? Un primo invitó a mi cuñado a practicarlo, no lo conocíamos y era en unas canchas al aire libre, no va gente; entonces así empezó”.

¿Cómo ha sido tu trayectoria?

“La verdad es muy positiva, en lo que he venido practicando este deporte ha sido muy satisfactorio, con muy buenos resultados; he crecido mucho en el deporte, he conocido a muchas personas que lo practican alrededor del país; entonces, en general, ha sido algo muy bueno”.

¿Cuáles son tus principales logros?

“En los últimos tres torneos, he participado a nivel nacional en la categoría abierta dobles femenil y he quedado campeona con medalla de oro; la primera fue en Chapala, después siguió la Ciudad de México y la última sede fue Hermosillo”.

¿Cómo vives el ‘pickleball’?

“A mí siempre que me preguntan sobre el ‘pickleball’ les digo que este deporte está padrísimo, es un deporte adictivo y me encanta; es como mi desestrés, me divierto mucho”.

¿Cómo defines tu estilo personal en la práctica deportiva?

“Soy muy femenina, me encanta traer minifalditas, visera o algo de color; pero hay demasiados estilos, unas personas usan ‘leggins’ o ‘shorts’, pero yo siempre trato de jugar con minifaldas, cabello recogido en una cola de caballo alta o trenza, y siento que eso me distingue”.

Hablando de estilo ¿cuáles son tus diseñadores o marcas favoritas?

“Yo estoy patrocinada por una marca de Estados Unidos que es con la que estoy jugando, ellos son los que me proporcionan mi ropa, los accesorios que son las viseras, mi pala y demás”.

¿Dónde sueñas competir?

“El siguiente torneo es en Chapala; yo quisiera poder estar compitiendo en Estados Unidos y por lo pronto, estoy participando en torneos a nivel nacional”.



“El ‘pickeball’ es un deporte demasiado noble, que lo puede jugar una niña de cinco años o una persona de 90; es un deporte con mucha diversidad que espero que lo conozcan, lo practiquen y se van a divertir”

