Revela Andrea Legarreta qué hará en Sonora y por qué no vino su esposo

SAN CARLOS, Sonora.-Andrea Legarreta ya está en San Carlos ya inició con las actividades del 50 aniversario de Televisa Sonora, por lo que la conductora realizará transmisiones en vivo y cápsulas especiales que se emitirán en el programa “Hoy”.

Me da muchísimo gusto ir para allá. Me encanta que mi trabajo me lleve a diferentes partes de nuestra República Mexicana y qué mejor que Sonora donde hay playas preciosas, se come delicioso y la gente es súper linda”, dijo Legarreta en exclusiva para EL IMPARCIAL.