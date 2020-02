¿Qué ha pasado con los hijos de Karla Luna y Américo Garza? Su hermano dice que no los ha visto

CIUDAD DE MÉXICO.-A dos años del fallecimiento de Karla Luna, víctima de cáncer, y quien llegó a la fama por formar parte del dúo cómico 'Las Lavanderas', la situación de sus hijos sigue despertando inquietudes.

Y es que recientemente su hermano, Rubén Luna, denunció que no ha visto a sus sobrinos.

En un video publicado en redes sociales pidió justicia.

“Quiero decir que hago este video a escondidas de mi familia, lo hago sin fin de lucrar. La única finalidad es animar a mi familia de que rompan el silencio, ya van más de dos años que mi hermana no está con nosotros y yo ya me harté de tanta injusticia”, dice en la grabación.

Agrega:

''Ya me harté de tanta injusticia y maldad, de que las personas hayan manchado la historia y el nombre de mi hermana y el de la familia. Y más que mi hermana ya no está aquí para desmentir y defenderse''.

''Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona. No hemos visto a las niñas hasta el día de hoy (…) Me tocó ver que Karla perdonó y ella se fue en paz, se fue perdonando y eso me da mucha tranquilidad, incluso en su perdón, mi hermana mandó llamar a ella, ¿no? Para que de alguna manera quedaran en paz y no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó esto, entonces sí quiero dejar en claro o desmentir cualquier rumor que ellas hicieron las paces así, no fue cierto. Mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta'', expresó Rubén.

Según TVyNovelas, Rubén y Stephany los hijos mayores, estuvieron acompañando a su mamá en todo momento hasta el día de su partida, mientras que Nina y Sara se las llevó su padre Américo Garza, quien se casó con Karla Panini.

Rubén es muy activo en Instagram, donde comparte vivencias, y recuerdos con su madre.

Entretanto, Stephany mantiene su red social privada, sólo pueden ver lo que publica los amigos que ella acepta.

Hasta ahora no se sabe si los hijos mayores de Karla Luna mantienen una relación con sus hermanas menores, pues en un principio se dijo que Américo se negó a que estuvieran cerca.

Luna falleció el 28 de septiembre del 2017, y su muerte causó consternación entre sus fanáticos, pues se supo que quien fue su esposo le fue infiel con su mejor amiga, Karla Panini, incluso cuando ella luchaba contra el cáncer.