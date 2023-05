El cantante hermosillense se presentará mañana con "La Madre de Todas las Bandas"

Hermosillo, Sonora.- Desde que Ricky Yocupicio se unió como vocalista de Banda El Recodo, ha cambiado, para bien, pues siente que ahora se superó a sí mismo.

Mañana 11 de mayo el cantante hermosillense regresará a la tierra que lo vio nacer con un concierto en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2023 junto a Julio Preciado, algo que lo llena de nostalgia pues recuerda sus inicios como cantante.

Hace poquito me mandaron una foto de cuando concursé en La Voz Infantil El Imparcial de 2005. Una amiga que tiene el periódico original me pasó foto. Yo participé como en tres ocasiones y está muy bonito recordar este momento. Me batearon las tres veces –ríe- pero me la pasé muy bien”, recordó Ricky Yocupicio en entrevista.