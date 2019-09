Octubre es de Netflix

Como cada mes, Netflix agrega nuevos títulos a su catálogo, y para octubre, la plataforma trae algunos de los estrenos más esperados del año, así como algunas series y películas de terror para poner a prueba la valentía de sus suscriptores en Halloween.



Para disfrutar del inicio del otoño en Netflix, te presentamos algunas nuevas producciones que llegarán al servicio streaming a partir de octubre.



La Casa de las Flores (temporada 2)



Aunque Verónica Castro no regrese para esta nueva temporada de "La Casa de las Flores", la expectativa continúa entre los fans de la serie creada por Manolo Caro.

Estos nuevos episodios que llegan el 18 de octubre a Netflix se centrarán en la familia De la Mora luego del fallecimiento de su matriarca.



Seis Manos(temporada 1)



La primera serie de anime mexicana llega a Netflix el 3 de octubre. Tres especialistas en artes marciales unirán fuerzas con dos agentes de la ley para vengar la muerte de su querido maestro, sin imaginar que serían arrastrados a un torbellino de acción, misterio, narco, rituales ancestrales y poderes demoniacos. Aislinn Derbez y Danny Trejo pondrán sus voces para dos personajes de la serie.



In the Tall Grass



Una nueva adaptación de Stephen King llega a Netflix este mes, en formato de película. Lista para estrenarse el próximo 4 de octubre, "In the Tall Grass" nos mostrará la historia de un grupo que al perderse en un campo de hierba alta se topará con sus mayores miedos. Específicamente se desconoce el "monstruo" que los acecha, pero, desde ya sabemos que la ansiedad de estar en un sitio sin salida es suficiente motivo para querer gritar.



Riverdale (temporada 3)



La tercera temporada de "Riverdale" llega el 9 de octubre a Netflix, donde continuará la historia basada en "Archie Andrews", personaje que se volvería popular en los cómics del mismo nombre. La historia sigue a un adolescente incriminado a un asesinato que no cometió.



El Camino: A Breaking Bad Movie



Una gran sorpresa se llevó Internet cuando se dio a conocer que la serie "Breaking Bad" continuaría con una película, esta vez protagonizada por "Jesse Pinkman", el socio y estudiante del fallecido "Walter White".

La cinta "El Camino" se situará después del final de la serie, además de que tendrá como director y escritor a Vince Gilligan, quien estuvo al frente del programa durante sus 5 temporadas de duración. Se estrenará el 11 de octubre en Netflix.



Dolemite is My Name



Eddie Murphy regresa a la pantalla este 25 de octubre con una nueva producción original de Netflix. "Dolemite is My Name" es el nombre de esta película que estrenará el 25 de octubre y que narra la historia de "Rudy Ray Moore", un artista que interpretó el rol de un "chulo" de prostitutas muy conocido en la década de los años 70 llamado "Dolemite".



Big Mouth (temporada 3)



La pubertad continúa en la tercera temporada de "Big Mouth", donde un grupo de amigos aún enfrenta los cambios que sufre su cuerpo y mente con la adolescencia.



El método Kominsky (temporada 2)



La serie que ganó el Globo de Oro regresa con una segunda temporada el 25 de octubre. La historia sigue a "Sandy Kominsky", un actor retirado de la tercera edad que decide continuar su trabajo y hallar su propio lugar en Hollywood.



El Conjuro



Una de las películas de terror más exitosas de los últimos años. "El Conjuro" se une al catálogo de Netflix para recordar la historia de Ed y Loraine Warren, unos investigadores paranormales que atenderán el caso de la familia Perron, cuya nueva casa presenta sucesos extraños que aterrorizan a sus habitantes.