Sequía “pega” a ganadería más fuerte que el Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Al ser un sector esencial, la ganadería fue una de las pocas actividades productivas que no tuvieron grandes pérdidas por efectos de la pandemia de Covid-19, aunque a los productores los “golpeó” otro enemigo: La sequía.



Héctor Platt Martínez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), dijo que los ganaderos debieron vender la mayor parte de los animales, incluidos los productivos, con lo que los hatos quedaron despoblados.



Agregó que la falta de lluvias dejó a los agostaderos sin pastura, por lo que se incrementó el costo de producción para los rancheros, quienes prefirieron vender al ganado, lo que a su vez provocó un aumento en las exportaciones.

“Lo que más consideramos afectó este año fue la sequía y nos va a afectar en el siguiente año y pues por lo que se ve ya no habrá lluvias hasta el próximo año, hasta el próximo verano, y eso es lo que más nos afecta”, expresó.



La sequía que se presentó en 2020, sostuvo, fue de las más graves en el Estado en los últimos 50 años y además fue generalizada en toda la entidad. Esto podría provocar un difícil restablecimiento de los agostaderos en 2021.



MERCADO SEGURO

El mercado con Estados Unidos está prácticamente seguro, agregó Platt Martínez, debido a la sanidad que no se ha descuidado por parte del gremio, y aunque los precios tienen altas y bajas se mantuvieron en buen nivel.

“Dentro de todo la actividad ha sido de las esenciales, no tuvimos un mayor efecto, repercusión o problema en las ventas, se pudo desplazar tranquilamente, no tuvimos problemas en las estaciones cuarentenarias para exportar el ganado”, destacó.



Con el inicio de la recuperación de todos los sectores productivos, previó, el precio del ganado en Estados Unidos podría aumentar, aunque el problema ahora sería el contar con ganado para exportar, lo que se tiene que dar mediante el repoblamiento de los hatos.



En buen puesto

Sonora guarda el segundo puesto en exportación de ganado en el ciclo 2020-2021 que recién comenzó en el mes de septiembre, de acuerdo con información de la Sader.



(Bovinos exportados con corte a octubre)

Estado Cabezas

Chihuahua 75,635

Sonora 58,384

Durango 23,357

Coahuila 11,760

Tamaulipas 9,165

Nuevo León 7,057

Fuente: Senasica.