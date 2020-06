Restricciones en horario de supermercados y tiendas de conveniencia podrían generar pánico y largas filas: Canaco

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque son necesarias las medidas para restringir la movilidad de los hermosillenses aprobadas por el Cabildo Municipal, líderes empresariales consideran que las restricciones del horario pudieran generar filas en algunos establecimientos.

Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) comentó que cerrar negocios como supermercados y tiendas de conveniencia a las 18:00 horas pudiera generar pánico y filas como las ocasionadas por la venta de cerveza.

Algunas medidas se me hacen muy bien y necesarias, pero en el caso del cierre de negocios a cierta hora se me hace una medida no consensuada, no tienen que generar un pánico y eso podrán generar y ocasionar filas”.