"Queremos trabajar, pero no que se enferme la gente": Canaco

AGUA PRIETA.- Aunque seguirá la afectación a las empresas por la disposición de reactivar las actividades en mayo y junio, la medida busca cuidar a la población para que no haya contagios de Covid-19 y no se sature el sector Salud, opinó el presidente de Canaco.



Adalberto Enríquez Barrios comentó que es difícil como empresa entender las medidas, pero debe verse desde la perspectiva del Gobierno que se busca cuidar a los mexicanos.



“Sí queremos trabajar, pero no queremos que la gente se enferme y le pase algo, igual los empleados están en la misma y los colaboradores y yo creo que el Gobierno también tiene esa disyuntiva de no hallar qué hacer”, expresó.