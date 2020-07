Necesario y urgente abrir la economía, consideran empresarios y economista

HERMOSILLO, Sonora.- De forma paulatina, con las medidas necesarias de protección y con el apoyo de campañas de difusión es necesario y urgente abrir la economía en el estado, opinaron expertos.

Esto durante el panel titulado ¿Abrir o no la economía?, organizado por Facebook Live de EL IMPARCIAL donde participaron el presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández; el presidente de Canaco Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola y el economista Marco Antonio Córdova.

Luego de que desde la semana pasada Sonora se ubicó en color naranja en el semáforo de riesgo que emite la Federación, en el Estado se hizo un llamado a actuar como si se estuviera en rojo.

Aunque este semáforo indica que negocios como gimnasios, centros deportivos, peluquerías, cines y plazas comerciales pueden abrir con un aforo reducido, las autoridades estatales y municipales decidieron que no abrirían.

La estrategia de quedarse en casa ya no es aplicable a estas alturas, opinó Arturo Fernández Díaz-González, pues es una estrategia que no tiene visión a largo plazo y no es posible para toda la población.

Resaltó qué hay que aprender a vivir con el virus y abrir de forma paulatina la economía, sobre todo en los negocios no esenciales que suman más de cuatro meses sin operar.

El presidente de Canaco, Ario Bojórquez, mencionó que para poder reabrir los negocios se deben implementar los protocolos necesarios en cada empresa.

Resaltó que de parte de las autoridades se deben aplicar apoyos como prerrogativas en servicios como luz, impuestos, IMSS e Infonavit, pues hasta el momento han sido insuficientes.

El economista Marco Antonio Córdova mencionó que la crisis sanitaria potenció la crisis económica que ya se venía presentando en el estado desde hace varios meses.

Desde el 2017 había una desaceleración en el crecimiento económico de Sonora, aunado a la pandemia y la pérdida de empleos en los últimos meses, hacen necesario una reapertura de las actividades económicas.

Los panelistas resaltaron que las autoridades deben dar un mensaje claro e implementar campañas de difusión masiva donde se muestre a la población como cuidarse para poder coexistir con este virus.