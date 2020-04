Lo que debes saber de los apoyos que bancos ofrecen pagar créditos ante Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Prórrogas de hasta seis meses en el pago de tarjetas de créditos y créditos de nómina, automotriz y personal, han ofrecido los bancos para sus clientes en esta contingencia sanitaria.



Debido a que empresas cerraron de forma temporal y hay quienes están recibiendo un salario menor, los bancos ofrecieron una serie de beneficios, pero ¿cómo acceder a ellos?



La Comisión Nacional para la a Protección y Defensa de los Usuarios de Entidades Financieras (Condusef), informó que los usuarios deben hacer la solicitud directa a su banco.



“Estos apoyos no van a operar de forma automática, tienen que acercarse al banco, de preferencia por teléfono, cada banco ofrece beneficios distintos, tienen que hacer todas las preguntas necesarias de acuerdo a su crédito”, dijo Blanca Rosas López, titular de unidad de atención a usuarios en Sonora.



Quienes soliciten los apoyos deberán tener en cuenta que no es para que se cancelen o no se pague estos créditos, sino para que se les permita no pagar durante tres a seis meses, pues cada banco ofrece distintos beneficios.



Tener paciencia



Al llamar al banco deberán tener paciencia, indicó, pues la atención puede tardar, además

soliciten un folio y que se envíe vía correo electrónico las condiciones del apoyo.



“Que se dé por escrito las condiciones de ese beneficio que se los mande por correo electrónico, en esa carta documento estará la reestructura van a estar los nuevos términos y condiciones del crédito”, agregó.



Estos apoyos no pueden realizarse a través de la banca móvil ni tampoco lo bancos se encargan de llamar a los usuarios, por lo que hizo un llamado a estar atentos para evitar fraudes.



Pero ¿qué tan viable es optar por estos apoyos?



Blanca Rosas resaltó que sólo se utilice en dado caso que no se pueda cumplir con los pagos de forma oportuna.



“Si está en posibilidades de pagar actualmente, que lo hagan y no accedan a este beneficio, hay que hacer un buen análisis de su situación económica, se recomienda que los que siguen recibiendo su sueldo normal, sigan pagando”.