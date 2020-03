HERMOSILLO, Sonora.- Mientras una confeccionaba ropa la otra realizaba sus propias pinturas, pero Verónica y Gabriela Cárdenas Fragoso decidieron juntar sus talentos y formar el proyecto Las Cárdenas, entre pinturas y costuras.



Aunque cada una aún mantiene su trabajo de oficina en una empresa de su familia, aprovechan parte de su día para crear diseños exclusivos donde una de ellas los confecciona y la otra le imprime su estilo a través de la pintura.



Vero Cárdenas estudió Finanzas y Economía, pero desde niña siempre le interesó diseñar y confeccionar ropa, no fue hasta que terminó su licenciatura que pudo cursar una carrera técnica y comenzar a crear sus prendas únicas.



Gaby Cárdenas no estudió una carrera en Artes, pero sí diversos cursos y talleres que le permitieron perfeccionar su propio estilo hasta que decidió que el lienzo perfecto para plasmar su talento era la ropa que elaboraba su hermana.



“Yo tenía mi horario de oficina y si alguien me pedía un vestido lo confeccionaba, según nosotras íbamos a hacer un Facebook (página) donde pusiera que ella pintaba y yo cosía, hasta que un día Gaby me dijo: ‘¿Y si pintamos la ropa que tú haces?’, y lo hicimos”, relató Vero.



Inician su negocio



Y así comenzaron a investigar sobre si era posible hacer un negocio conjunto de ambas actividades. Hicieron una prenda de manta como prueba, pero debido al material esta se encogió y decidieron que cambiarían la estrategia.

Con tela de algodón realizaron la primera prenda que después se convertiría en el producto estrella de Las Cárdenas, un chaleco de corte sastre, pero con diseños pintados en la solapa, en la espalda o en cualquier parte que cada cliente pide.

Las hermanas Cárdenas siempre estuvieron involucradas en el tema de la moda, sus padres se conocieron en un taller de costura y su abuela confeccionaba algunas prendas en una máquina de coser que aún conservan que y se ha convertido en la imagen de la marca.

Se dan a conocer

Para Gaby y Vero el camino no fue fácil, empezaron hace dos años con la idea del negocio y después de cuatro meses ya tenían varias prendas para vender. Decidieron colocarse en un bazar, pero el tiempo para inscribirse se les pasó.

Después colocaron sus prendas en un “show room” y ahí fue como fueron poco a poco dando a conocer su trabajo, se colocaron en otros bazares y a través de redes sociales se promocionaron.

Y desde octubre de 2019 cuentan con su propia tienda física para ofrecer a sus clientes una variedad de productos ya listos, donde incluyen el trato directo para diseños personalizados.

El estilo de Las Cárdenas se nota desde que se entra a la tienda. Una pared con una pintura de ellas mismas, realizada por Gaby, muestra la pasión que tienen ambas para realizar su trabajo.

El arte en las prendas

En el lugar hay algunos stands con ropa como faldas, camisas sencillas, chalecos de corte sastre, sacos, guantes, cintos y hasta vestidos de noche, todos con su toque único.

Sus diseños incluyen flora sonorense como flores y cactus, pues Vero es una apasionada de ellos, también mascotas que le piden sus clientes, pero sobre todo cosas sencillas.

“La inspiración viene de lo cotidiano, a veces quieres irte muy lejos y en lo sencillo hay mucha belleza, los cactus le encantan a Vero, pinto muchas mascotas en camisetas, chalecos, y también lo abstracto como flores, conforme fui pintando se encontró un estilo y se nota”, compartió Gaby.

Ahora las hermanas dividen su tiempo entre sus trabajos de oficina, la tienda y en seguir aprendiendo a través de cursos en línea de moda, negocios, pintura, entre otros.

También han buscado dar a conocer e impulsar a nuevos emprendedores, a través de su cuenta de Instagram publican pequeñas entrevistas con emprendedores locales en la sección que llaman “La silla curiosa”.

Las Cárdenas