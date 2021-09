Inicia Ford producción de camioneta Maverick en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Este jueves inició la producción oficial de la nueva camioneta Maverick en la planta de Hermosillo, en presencia de los directivos y colaboradores de Ford de México, así como de los empleados.

A través de un comunicado de prensa, la compañía, anunció que ya se tienen vendidas 100 mil unidades a Estados Unidos desde que fue delegada el nuevo productos, por lo que las primeras serán enviadas a ese mercado.

El director de Manufactura, Enrique Araiza, destacó que gracias a la calidad, talento y compromiso de los colaboradores, Ford Hermosillo es el lugar perfecto para producir la nueva Maverick.

Camioneta Maverick, modelo de Ford que se producirá en planta de Hermosillo.

"Hemos adaptado nuestra planta de Hermosillo para cumplir con los requerimientos y necesidades de esta nueva pick-up, siempre siguiendo los estándares que nos han caracterizado como una de las plantas de ensamble con mayor reconocimiento de calidad a nivel internacional”, mencionó.

Agregó: "Hoy somos testigos del inicio de otra gran etapa para Ford de México, para nosotros es un orgullo albergar a uno de los vehículos que llegan ante la transformación de la marca y que promete ser un éxito.”



Reconocen a colaboradores de Ford por otros modelos icónicos

En el comunicado se destaca que los colaboradores de la planta Ford de Hermosillo también son reconocidos por producir otro de los modelos icónicos de la marca, Ford Bronco Sport, que ha sido acreedora a múltiples reconocimientos entre los que se encuentran Top Safety Pick+, otorgado por Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), gracias a su nivel de seguridad; Best of What’s New 2020 de Popular Science y, Best Compact / Midsize SUV por la revista Esquire.

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, acompañada por Héctor Pérez Díaz, presidente y CEO de Ford México

FOTO: ESPECIAL

Destacan que Maverick es un vehículo muy versátil, tanto por su diseño como equipamiento y está pensada para ser funcional en la ciudad y también para acompañar a las personas a quienes les gusta salir a la aventura.

Además, se indica que se adapta al estilo de vida de los propietarios, con un diseño ingenioso, así como soluciones de almacenamiento que permiten la personalización por dentro y por fuera. Esta camioneta compacta de cuatro puertas y espacio para cinco pasajeros ofrece tecnología innovadora y características inteligentes tanto para creadores como emprendedores. Con una durabilidad y capacidad dignos del legado de “Nacidos Ford, Nacidos Fuertes”.