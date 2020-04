IP ve como opción no pagar impuestos

HERMOSILLO, Sonora.- Empresarios sonorenses analizan la posibilidad de sumarse a la “rebelión de impuestos” como medida de presión al Gobierno federal para que apoye en diferir el pago de algunos impuestos.



De acuerdo con agencias informativas, miles de empresas en México se están adhiriendo a una iniciativa de suspensión del pago de impuestos a través de cámaras empresariales, presionadas por la crisis económica y la falta de alicientes fiscales.



El vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Sonora, Martín Zalazar Zazueta, indicó que en conjunto con once cámaras en la entidad estudian esta posibilidad, como lo han hecho Jalisco, Tamaulipas y Durango.



“Estamos analizando las cámaras del Estado, es una medida para presionar al Gobierno Federal, no está dando ningún apoyo al micro y pequeño empresario. No pedimos que se condonen impuestos, sino que se difieran los pagos”, dijo.



En esta Federación se incluyen 10 representaciones de Canaco y una de Canacope en Sonora, que cuentan con 15 mil afiliados.



Como parte de Fecanaco, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, en voz de su presidente Ario Bojórquez Egurrola, manifestó que esta sería una medida extrema para que el Gobierno cambie su postura y decida apoyar.



“Sí es desesperante para algunos comercios que esté cerrado y tengas que seguir pagando sueldos, luz... necesitamos la sensibilización de las autoridades; sería uno de los últimos recursos en caso de que ellos sigan tan duros en su postura”, mencionó.



La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Sonia García Amézquita, dijo que se debería considerar caminar juntas todas las cámaras y el Gobierno estatal con un mismo fin.



“A través de la Cámara no ha habido un llamado como tal, debería ser un esfuerzo en conjunto para que no haya represalias, no puede irse un solo sector por separado”, resaltó.



De parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, no hay aún una convocatoria para unirse a este paro de pagos de impuestos.



Arturo Fernández Díaz-González, presidente de Coparmex Sonora Norte, recalcó que la iniciativa es comprensible, pues habrá quienes no tengan la posibilidad de realizar los pagos.



“Independientemente que voluntariamente decidan suspender el pago de impuestos, muchos se van a ver ante la imposibilidad del cumplimento de sus obligaciones fiscales por la precaria situación financiera que atraviesan”, expresó.