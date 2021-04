Crecen retiros de desempleo por pandemia en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La pandemia generada por el Covid-19 provocó un incremento en las solicitudes de retiro por desempleo a las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores), pues durante el año pasado 50 mil 994 sonorenses realizaron este trámite.

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en Sonora a partir de junio de 2020 fue cuando comenzó a registrarse un aumento en el número de solicitudes y fue octubre el mes donde más retiros parciales por desempleo se realizaron, con un total de cinco mil 787.

En datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia se observa que en los meses donde las restricciones sanitarias estuvieron más estrictas y el cierre de empresas y pérdida de empleo se incrementó también comenzó a aumentarse estos retiros parciales.

Abril fue el mes con menos retiros parciales al registrarse dos mil 434, pero a partir de mayo y junio comenzaron a aumentar hasta octubre que registró casi seis mil retiros; en noviembre la cifra bajó a cuatro mil 884 y una cifra similar para diciembre.

PIERDE SU TRABAJO Y DISPONE DE LA AFORE

Aunque el tiempo de resolución es corto, el trámite es engorroso, pues tardan hasta un mes en darte la cita, tal como le sucedió a Antonio Rodríguez, quien a inicio de la pandemia perdió su empleo y decidió hacer un retiro parcial de su afore.

“Me recibieron la documentación para agendarme una cita, al mes fui con la otra documentación que ellos me solicitaron. Duré dos horas haciendo fila y cuando pasé duré una hora para que me atendieran, fue muy tardado eso, pero luego me informaron que en menos de 10 días tendría mi depósito”, dijo.