Andrés Sosa honra a su difunto abuelo al vestir la playera de Naranjeros

Aunque se fue de Hermosillo cuando sólo tenía 7 años de edad, Andrés Sosa afirmó estar orgulloso de vestir la playera del equipo del cual era seguidor su difunto abuelo; y realmente se notó su compromiso en los primeros cuatro juegos que disputó con Naranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico.

El prospecto de los Azulejos de Toronto llegó como cátcher a su primera temporada en el beisbol profesional mexicano, pero ha alineado como primera base en todos los encuentros hasta el momento y hasta antes del duelo de anoche había conectado cinco imparables en catorce turnos al bat.

“El año pasado hubo interés, pero me quebré un dedo y no me dejó venir Toronto; cuando se presentó la oportunidad de venir este año yo les dejé saber a mis directivos en Toronto que quería venir a ser parte del equipo, y gracias a Dios me dieron la oportunidad.

Esta es una oportunidad muy bonita, tiene un significado muy importante para mí, jugar para mi abuelo, que en paz descanse, murió hace dos años. Yo juego para él, para mi familia y para mí. Y sí, es un gran honor venir a jugar aquí al Estadio Fernando Valenzuela con los Naranjeros”, expresó.

ES BUENO SABER…

Andrés Sosa fue firmado como agente libre por los Azulejos de Toronto en 2021 y este verano fue promovido a Clase Doble A