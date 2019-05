Orgullo tricolor en Softbol

HERMOSILLO, Sonora.- El orgullo y la motivación de representar a México por primera vez en un campeonato internacional será la experiencia que afrontarán catorce jovencitas en el diamante.



En su papel de representativo sonorense, el combinado de la categoría Junior 13-14 años obtuvo el derecho a representar al País en el Campeonato Latinoamericano de Softbol a disputarse a finales de junio en Puerto Rico.



El título para las doce peloteras se conquistó en la Serie Nacional de Softbol Femenil de Ligas Pequeñas, durante los primeros días del pasado mes de mayo en Monterrey, Nuevo León, bajo el mando de Guadalupe Córdova como manager.



Ahora, preparadas para un certamen de esa magnitud, en el que se enfrentarán a lo mejor del softbol en el continente en esa categoría, el roster con sus dos refuerzos, tiene lo necesario para competir y hacer un buen papel en tierras caribeñas, según la timonel.



"Nos estamos reforzando con niñas de aquí de Hermosillo, las dos con experiencia y tienen mucho nivel, que nos deberá de ayudar ya con el roster que salimos campeones allá en el nacional.



Tiene muy buen pitcheo, sobre todo, hay mucho bateo, complementando que tenemos muy buen cuadro como equipo y que eso, todo junto, es lo que nos hará salir adelante en el torneo", señaló.



Las peloteritas y el cuerpo técnico del representativo sonorense no pierden tiempo de cara lo que será su participación Campeonato Latinoamericano y su preparación será de alta exigencia.



En el camino a las finales de junio, la novena que representará a México competirá en un torneo regional de fogueo, que será de ayuda para llegar en la mejor forma posible a la gran fecha.



"Vamos a estar entrenando, las niñas son de diferentes equipos, pero sí la vamos a juntar dos veces a la semana, porque esperamos que esta competencia va ser muy fuerte allá en el certamen.



"Nos vamos a enfrentar a equipos como Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, son equipos que desayunan, comen y cenan lo que es el beisbol", apuntó Córdova Robles.



Con el título nacional en la bolsa, la meta ahora es ganar el único boleto que otorgará este torneo al Campeonato Mundial de Softbol de la categoría el próximo mes de agosto en Estados Unidos.



Sin embargo, a Guadalupe Córdova no se le olvida que además de competir en el terreno de juego, lo más importante para las niñas es divertirse como en equipo, en esta experiencia única de la que formarán parte.



"Todas aquí, no vemos un equipo con divisiones, las niñas anduvieron juntas, convivieron mucho, sobre todo, de las catorce niñas que van, 10 son del mismo equipo y eso ayuda mucho en eso, para que se diviertan", declaró.