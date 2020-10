Axel Villegas se perderá lo que resta del torneo con Cimarrones por lesión

En el duelo de la fecha 7 de este torneo Guard1anes 2020 de la Liga Expansión, en el que Cimarrones de Sonora recibió a los Mineros de Zacatecas, Axel Villegas Ávalos inició como titular por primera vez en medio año, pero sólo pudo disputar 14 minutos debido a una lesión en la rodilla.



Luego de la evaluación de conoció que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que significó que estará fuera de las canchas entre siete y ocho meses, pues necesitó de una cirugía para reconstruir la parte dañada que fue realizada por el doctor Rafael Ortega en Guadalajara el pasado 9 de octubre.



Lo primero que sentí fue un dolor que nunca había experimentado, siempre he dicho que las cosas pasan por algo y cosas buenas pueden venir, los primeros días no podía asimilarlo, pero con el apoyo de mis papás y mis seres queridos me han ayudado, así son las cosas del futbol y ahora a darle con todo a la rehabilitación para regresar lo antes posible a las canchas”, contó el hermosillense.