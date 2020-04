Yankees y Mets jugarán fuera de aquel pueblecito

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).

“Alta diplomacia es fingir que se ignora lo que se sabe, y simular que se sabe lo que se ignora”. -La Pimpi.

Si el coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

La pregunta de la semana: La amenaza de que se cancelen todos los 2 mil 430 juegos de la temporada 2020 es cada vez más grave. Lo que ocurriría por primera vez en la historia. ¿Cuál fue la última temporada incompleta, por qué y cuántas veces pudieron jugar los equipos? .

La respuesta: Ocurrió en 1981, debido a la huelga de los peloteros, y de los 162 juegos por equipo, realizaron entre 102 y 110 cada uno.

New York, New York.- Yankees y Mets comenzarán la temporada 2020 fuera de Nueva York, si es que alguna vez se inaugura. Eso, debido a que aquel pueblecito ha sido la región más atacada por el coronavirus en Estados Unidos. Los Yankees suponen comenzar en sus instalaciones primaverales de Tampa y en el Marlins Park; los Mets en Port St. Lucie y en el estadio de los Rays. Dudan ya, que Nueva York pueda ser considerado un escenario seguro antes del fin de este año… .

“No es lo mismo me estoy viendo con un naturista que me estoy viendo con una turista”. –La Pimpi.

Ridícula demanda.- La demanda del lanzador de 32 años, Mike Bolsinger, contra el propietario de los Astros, Jim Crane, es una ridícula locura. La acusación es que el robo de señas acabó con su carrera. Lo que es imposible. En 2014 tuvo récord de 1-6, en 2016, 1-4; en 2017, 0-3. Su año bueno fue 2015, 6-6. Totales, 8-19, 4.92. Lo increíble es que lo hayan dejado lanzar en Grandes Ligas. Creo que está pagándoles a los abogados, sólo para publicidad personal. Lo bueno es que no tiene mucho dinero, por lo que pronto lo abandonarán esos leguleyos… ¡Yo que te digo!....

Tremendo perro caliente es Ronald Acuña.- Ejecutivos de los Bravos están muy preocupados porque Ronald Acuña se ha desarrollado más como perro caliente que como bigleaguer, en sus dos temporadas en Grandes Ligas. Temen en las oficinas de Atlanta que el mánager y los coaches no lo soporten y que los demás peloteros se contagien. Acuña, quien no es un niño, ya en sus 22 años, hace señas de la Mara Salvatrucha cuando le hacen fotos, se queda parado viendo los batazos que él cree van a salir de los parques y su presencia no es de las más aconsejables para un bigleaguer. Lamentan que tenga tan buenas habilidades para el juego… ¡Amanecerá y veremos! .

“Enredar las cosas en favor de uno ha sido parte del beisbol toda la vida, como los suspensorios y los perros calientes”... Billy Martin..

