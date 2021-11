Ya se les hizo

Lo que no pudieron hacer en la Legislatura pasada los diputados de Morena, hoy por fin lo lograron y de forma avasalladora.

En el Congreso del Estado se vive una purga como no sucedía desde 1997, cuando se dieron una serie de despidos y reacomodos en las posiciones importantes dentro de la estructura administrativa del Poder Legislativo.

En ese momento llegaron dos poderosas bancadas del PAN y PRD con la presencia numérica suficiente para definir y negociar posiciones frente a los disminuidos priístas que si bien lograron conservar una mayoría, les era insuficiente.

Además mucho tuvo que ver el perfil de Armando López Nogales, gobernador emanado del PRI que era más dado a la negociación que a la confrontación.

Prefería una comunicación fluida, ceder un poco, otorgar posiciones y transitar de la forma más tranquila en su sexenio.

Cosa que finalmente logró, porque entregó sin mayores escándalos ni señalamientos, salvo lo del famoso rancho que se compró y sobre el cual no se comprobó jamás alguna irregularidad.

Pero en el 2018 la impericia de los diputados morenistas recién llegados, la vagancia política de los operadores de Claudia Pavlovich, finalmente pusieron el marcador a favor de priístas y panistas y terminaron quedándose las cosas prácticamente sin cambio en todos los puestos administrativos y de control de los recursos.

Se llegó a pensar en ese momento que la misma Gobernadora estaba negociando con los más altos líderes de Morena para mantener un control de las cosas.

Hoy el escenario es muy distinto, aquí mismo se los he dicho en más de una ocasión y todo empieza con el perfil del gobernador Alfonso Durazo y su muy clara determinación de modificar los factores de poder en Sonora a su llegada.

Su sola llegada los modifica,porque los tiros estaban cantados desde campaña.

No va a compartir el control de las cosas con nadie, salvo con Andrés Manuel López Obrador y de eso a mi no me quedó la menor duda ayer, que pude presenciar la conferencia mañanera del Presidente en el hangar de la base aérea militar en Hermosillo.

Con el trato que se dieron, con el reconocimiento público del presidente de que en Durazo descansa muchas cosas de su gobierno que tienen que ver con Sonora.

En ese tenor, ahora sí los morenistas en el Congreso tienen todas las canicas, son los dueños del guante, del bate y las pelotas.

Y aquello que tantas agruras les causó en la Legislatura pasada, ahora salió alfombrado, sin el menor brinco.

Obvio, es la mano del Gobernador y sus operadores políticos, entre los que se cuentan varios diputados como Jacobo Mendoza que se encargan de materializar los deseos de la 4T en ese recinto.

No hay demasiado que hacer, salvo tenerles listos sus cheques de liquidación conforme la ley marca a todos y todas quienes han sido removidos de sus cargos.

Soplarán nuevos vientos en el Congreso, ahora sí con un control más claro de los morenistas y sus aliados, con escasos espacios de poder concedidos a las bancadas de oposición.

Se acerca el debate sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2022, que será el primero que le toca diseñar y ejercer al actual gobierno.

En este caso, panistas y priístas entienden bien las dinámicas del poder, saben que no se pueden poner a sansón con las patadas.

Ah pero son buenísimos para negociar, se saben de memoria las dinámicas en el Congreso y eso les servirá, aunque sean poquitos.