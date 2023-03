Voz del Papa

1) Para saber

El pasado 13 de marzo cumplió 10 años de ser elegido el papa Francisco. Destacan las palabras de la Conferencia Episcopal Italiana: Las palabras y gestos del Papa no han dejado de tocar el corazón, de sorprender, de hablar a todos y a cada uno… nos ha ayudado a comprender cómo el Evangelio es atractivo, persuasivo, capaz de responder a los múltiples interrogantes de la historia, y a escuchar las preguntas que afloran en los pliegues de la existencia humana.

Además, el papa Francisco “nos ha enseñado a salir, a ponernos en medio de la calle y, sobre todo, a ir a las periferias, para comprender quiénes somos… así como ayudar a los más pobres…, la nuestra no es una fe de laboratorio, sino un camino que hay que hacer juntos”.



2) Para pensar

Por su parte, el sacerdote Mariano Fazio, filósofo e historiador, en un artículo destaca 10 temas que el Papa ha abordado.

1): “El nombre de Dios es misericordia” (2016): Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Anunciar la salvación traída por Jesucristo es el mensaje fundamental de la fe cristiana.

2) Las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio (Audiencias, 2020), que nos ponen de manifiesto la misericordia divina.

3) El matrimonio es participación del amor de Dios. Para comprenderlo (Amoris laetitia, 2016), profundiza sobre el himno del amor de la carta de san Pablo a los corintios. Propone que en la familia se usen tres palabras para estimular ese amor: Gracias, perdón, permiso.

4) La parábola del buen samaritano sirve de inspiración para acoger al otro (Fratelli tutti, 2020). En la catequesis y la predicación tener presente hablar de la dignidad de cada persona.

5) La santidad en la vida ordinaria (Gaudete et exsultate, 2018): En el padre o la madre que trabaja para dar sustento a la familia, quien atiende sonriendo un enfermo…

6) En “Christus vivit” exhorta a los jóvenes: “No conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús”. Tener amigos nos enseña a cuidar a otros, a salir de nuestra comodidad.

7) Contagiarnos de la alegría del Evangelio y así transmitirla (Evangelii gaudium, 2013). Usa expresiones simpáticas: “No tener cara de Cuaresma sin Pascua”. El pesimismo no es cristiano.

8) Cuidar y proteger la casa común. Con palabras de san Francisco de Asís (Laudato si, 2015), recuerda la necesidad de cuidar la Tierra, la casa común, que nos confió Dios.

9) En su primera encíclica dedicada a la fe, (Lumen fidei, 2013), explica que “la fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos”.

10) Las devociones cristianas pueden provocar una revolución en la vida de los cristianos vividas con ternura: Poner el belén en Navidad (Admirabile Signum, 2019); aprender de san José a cuidar de los demás (Patris Corde, 2020); el Papa acude a saludar a la Virgen a su basílica cuando regresa de un viaje. Son gestos de hijo del que aprendemos a ser hijos del Padre.



3) Para vivir

Cabe señalar que podemos leer algunos de los documentos citados para acompañar al papa Francisco haciendo vida sus enseñanzas.´



José Martínez Colín es sacerdote, Ingeniero (UNAM) y Doctor en Filosofía (Universidad de Navarra). (articulosdog@gmail.com)