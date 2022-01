La semana pasada en el aeropuerto de la CDMX mientras esperaba la salida del vuelo escuché que una empleada de la terminal decía a un compañero de trabajo que “los americanos ahora salen con que si a uno le da Covid debe quedarse aislado por cinco días y no por diez; pues para mí que eso está mal, va a haber muchos contagios”.

Fue una muestra de cómo la discrepancia de opiniones sobre el tema es un hecho público muy extendido. La variante Ómicron ha venido a multiplicar la diversidad de opiniones y contradicciones; cada quien tiene su propia “verdad” sobre la pandemia y no es para menos toda vez que las variantes vienen y se van ocasionando daños diversos y también porque los expertos ponen y quitan o cambian lineamientos y recomendaciones, como si fuese una danza de verdades mutantes. Ciertamente Ómicron ha sido la variante más contagiosa, baste mencionar que en un solo día -el lunes pasado- se registraron más de un millón de nuevos casos en los Estados Unidos; un promedio de 42 mil por hora.

Muchas personas se tranquilizan al saber que la enfermedad por Ómicron es más leve, menos letal, sí, pero tómese en cuenta que es así en lo individual pero como los contagios son muchos más -como nunca antes- un buen número de personas requieren hospital e incluso intubarse y, aunque su letalidad es comparativamente baja, el número acumulado de muertes no es nada despreciable. Al personal de los hospitales como a las autoridades de salud y en general a los gobiernos les preocupa mucho el alcance que pueda tener Ómicron dado su impacto ambivalente: Leve para el individuo pero comprometedor para la comunidad. Esta variante está ocasionando un notable ausentismo laboral en diversos ramos como la industria fabril, las aerolíneas, los hospitales, el turismo y otros.

Por otro lado, a pesar del resultado objetivamente positivo de la vacunación no son pocas las personas que la rechazan por “peligrosa” o “inútil” toda vez que aún los ya vacunados se enferman, se intuban y mueren, aunque claramente en mucho menor proporción que los no vacunados. Algunas estrategias escolares son complacien tes y han dejado sus puertas abiertas a clases presenciales mientras que otras, más cautelosas, han permanecido a puertas entreabiertas o cerradas. Si bien Ómicron es menos grave, es igualmente cierto que no es un catarro común pues un “simple catarro” nunca se hospitaliza ni requiere intubación ni mata. La gente ve todo este panorama desde sus muy personales puntos de vista, a veces sin argumentos sólidos y con frecuencia de manera sentimental, con meras opiniones o temores claramente infundados. La actitud frente a todo esto no es igual en un joven que en un adulto mayor, en una persona sana que en otra previamente debilitada, en una mujer embarazada que en la que no lo está, en un sujeto vacunado que en el no vacunado, en aquel incondicional al Gobierno en turno que en el individuo que no confía ciegamente en su Gobierno.

A todo esto sumarle los vaivenes, titubeos y negligencias que diversos organismos de salud han mostrado en relación al manejo de la pandemia, en algunos países con resultados desastrosos, sobretodo en la cantidad de muertos.

La realidad es que en este asunto no hay verdades absolutas y creo que es así porque el virus aún no nos ha confesado todos sus secretos. Tres acciones nos parecen fundamentales: Vacunación global y total, protegerse y proteger a los demás (incluyendo suficientes pruebas diagnósticas) y medicamentos curativos a los de mayor riesgo (pronto tendremos en México píldoras de Molnupiravir, de MSD y Paxlovid, de Pfizer)…..pero estas medidas no se darán sin una mayor y mejor inversión en salud.***

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética