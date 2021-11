Vean estas tristes historias

Algo ha sucedido con la vida política en México. Se ha ido degradando de manera acelerada, quizá porque quienes llegan a los puestos de grandes decisiones no se preparan adecuadamente, quizá porque los preparados piensan demasiado en su futuro y muy poco en el pueblo, quizá porque la soberbia hace que se sientan príncipes en un reino que, creen, será eterno.

Los políticos modernos (estoy generalizando) creen que todo se reduce a la popularidad, el halago, el reconocimiento. Son adictos a redes, que toman como el espejo de la bruja maldita para que cada día les recuerde que son lo más bonito. En esta modernidad se ubican desde centennials hasta chavorrucos, con sobredosis de House of Cards y ausencia de Maquiavelo. Si se preocuparan por analizar a don Nicolás encontrarían una frase que fue escrita en el siglo XVI y sigue vigente: La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: Resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos.

Ese que cada mañana nos ofrece choros mareadores y en cuyo programa de variedades surgen frases lamentables como no es falso, pero tampoco es verdadero, no es el único. Hay quienes creen que, para ganarse al pueblo, basta con firmar convenios para la paz sin preocuparles que ese mes haya récord de ejecuciones en Cajeme. Ensalzan al influencer bueno para nada y desdeñan al muchacho que se mata estudiando para ser alguien productivo en la vida. Otros se dedican a subir fotos sonriéndole a un viejecito del asilo, aunque las calles de su ciudad estén destrozadas.

Esta semana vimos dos casos de la vida real que los retratan. Como diría el clásico de la televisión: Acompáñenme a ver estas tristes historias

1.- En Nuevo León hace un mes tomó posesión Samuel García. Un muchacho que logró todo gracias, por un lado, al pleito entre Morena y el PRI, y, por el otro, a las labores de su esposa, Mariana Rodríguez, ella sí una influencer real. En todo el mes se han dedicado a dar show, dejando tirada la gobernabilidad. Ya los comparan con las Kardashian, al grado que la analista de Código Magenta, Marcela Garza, define su actuación como: Keeping Up With The Garcias. Así de superficiales, así de irresponsables lucen. La Primera Dama ha ido vestida de Cenicienta. Salieron con que el mismo Papa quedó impresionado y los invitó a una audiencia privada, que terminó siendo un lugar entre los que van a la audiencia pública. Y apenas llevan un mes.

2.- En Sonora, Alfonso Durazo le dio la dirección del Isssteson a Jesús Manuel Acuña. Un muchacho que parecía interesante, preparado, con pedigrí, pero que en este arranque ha mostrado falta de sentido común. Empezó como Gloria Trevi, con el recuento de los daños y no ha querido soltar ese papel. Esta semana fue lamentable. Victoria Arellano le informó en Twitter que habían cancelado una tercera cirugía a su mamá porque en el Isssteson no hay dinero para materiales y la señora ya tiene mucho dolor. La respuesta, en la misma red, fue: Todo el desmadre que nos dejaron (y luego se indignan muchos pillos porque se los recuerdo) no se arreglará en 45 días de gobierno. Lo siento, no funciona así. Cuida a tu mamá los siguientes días. Obviemos la palabra desmadre que no va con un funcionario, aunque se crea moderno y millenial. Lo que dijo fue algo como la culpa no es mía, hazle como puedas y ponte a cuidar a tu mamá. ¿En serio?

Un día después festinó el pago al 83% de pensionados y jubilados. ¡Bravoooo! ¿Acaso fue con sus recursos? ¿El desmadre aquí no influye? Y le siguió: También cancelamos todo tipo de convenios (chayote) con opinadores. Están molestos. Disculpen (le dolieron las justificadas críticas, qué delgada la piel). Difícil creer que esa sea la instrucción del Gobernador. Señor Acuña, aprenda a escuchar a los analistas y periodistas, no te cierres en tu mundo de perfección. Si había chayote en el Isssteson sería algo ilegal e inmoral. Como tienes las pruebas en las manos es tu obligación interponer una denuncia y que se hagan públicos los nombres de corruptos y corruptores. Culpar de manera generalizada y al aire ya no se debe permitir. Yo, como periodista y analista (hasta opinador si quieres), lo exijo. Respeta al pueblo que te paga, del que los periodistas somos parte aunque te moleste.

Qué tristes historias.