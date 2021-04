Vacunación “fake” y montajes…

Como dicen en ese “reality” tan famoso: No lo sé, Rick, parece falso. Muy falso. De repente, el mundo de la información a nivel nacional e internacional volteó hacia los casos de las vacunaciones “fake”.

¿Cuál es el fondo? ¿Una simple cortina de humo para que no se hable de los más de 200 mil muertos, que podrían ser 320 mil? ¿Ocultar el precio de las gasolinas? ¿Proteger a Salgado Macedonio? ¿Que no hablemos de los candidatos impresentables que nos han recetado (todos los partidos) a lo largo y ancho del País?

Es extraño que el Presidente haya hablado de que van a investigar, pero deslizó la idea de un montaje. Y quizá tenga razón, podría ser un montaje surgido de las entrañas de la mismísima 4T. De algún lado surgió una maquiavélica orden para hacer toda esta faramalla tanrara.

Lo primero que uno piensa es que sería un golpe que les pega de lleno en la cara, pero a medida que surgen más videos llega la duda. ¿A poco son tan ineptos como para no darse cuenta que no hay líquido alguno en la jeringa? Mmmh, podría ser, pero no lo creo.

Uno de los primeros casos se dio en Sonora y la manera en que se desarrolló hace pensar en ese montaje que tiene un oscuro objetivo. Lo explico para que vean que cosa tan “bizarra”.

En Ciudad Obregón revelan un video del momento justo en que un muchacho introduce la jeringa vacía en el brazo izquierdo de una “señora adorable de 95 años (palabras de Taddei)”.

Se armó el escándalo y el superdelegado dio la cara para aceptar la situación, pero resulta que mintió y llega el momento del “sospechosismo”.

El superdelegado (Jorge Taddei) dijo que era un estudiante de la Unison, que había sido un error humano que porque estaba cansado y cosas así. Pero resulta que Jesús (así se llama el joven del “error por cansancio”) no es estudiante, sino empleado de salud municipal en el Ayuntamiento de Cajeme. ¿Para qué la mentira, pues?

En el video hacen todo lo posible para que no se vea la cara, pero está identificado. Otra cosa, señor superdelegado, ¿podría explicar quién grabó ese video si en los puntos de vacunación no lo permiten? Quizá fue uno de los llamados Siervos de la Nación, esos personajes tan cuestionados, que por cierto ya recibieron su dosis de vacunas, lo mismo que todos los militares.

Otro punto reprobable porque es hora que no se vacuna a todo el personal del sector salud. Y en otras entidades hay videos similares. Muy bien difundidos y hasta el espacio estelar de ayer en la Mañanera.

Tampoco podemos descartar el enfrentamiento que existe por el tema del control de las vacunas entre el IMSS y la Secretaría del Bienestar. Si el Presidente quiere hablar de montajes está perfecto y que lo investiguen en serio porque tiene aroma muy extraña. No lo sé, Rick... Las campañas... Empieza todo a subir de tono.

Entre los dislates de Durazo, que no termina por entender la esencia del sonorense y sigue diciendo cosas fuera de lugar como eso de mencionar a Polanco entre las colonias de Sonora o el Valle de Guadalupe (¿el distrito 22?, jeje).

Ricardo Bours que se quiere subir al ring con los supuestos punteros o Ernesto Gándara, que finalmente se animó a criticar la actuación de Durazo al frente de la seguridad a nivel nacional.

Esta semana arranca la segunda etapa de las campañas a Gobernador y normalmente se caracteriza por la manera en que los candidatos empiezan a soltar sus primeros misiles.

Unos salen de su ronco pecho y otros de las famosas redes alternas, tan de moda en tiempos electorales. Los equipos de campaña deben estar pendientes de lo que sucede en otros Estados. Por ejemplo, en Nuevo León, la morenista Clara Luz Flores fue exhibida como mentirosa y su campaña va en picada. Lo interesante es que esto no benefició al delator, el priista Adrián de la Garza, sino a Samuel García, ese personaje de “nanana” tan difícil de tomar en serio.

Una encuesta hecha por el periódico El Norte reveló que Clara Luz se desplomó de 33 a 19 puntos, para irse a un lejano tercer lugar. El priista bajó un punto (de 30 a 29) y Samuel subió 15 puntos para irse al segundo lugar (de 8 a 23). La importancia de las campañas…

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@gmail.com