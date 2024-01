El partido oficial ha decidido ya la fórmula al Senado de la República por el Estado de Sonora.

Van Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar y con ello quedan ya definidas las tres fórmulas que competirán por un escaño en la Cámara Alta para representar (o eso se supone) al Estado de Sonora.

Hasta el momento la alianza PRI-PAN-PRD se mantiene con una confirmada, que es Lilly Téllez, quien mañana se registra en el Partido Acción Nacional, después dará conferencia de prensa y ya veremos qué dice sobre quien sería su compañero de fórmula, es decir, el ex gobernador Manlio Fabio Beltrones, que hasta el momento sus más cercanos siguen confirmando.

Si Beltrones se apareciera mañana en el registro de su compañera sería todo un espectáculo para la prensa, pero le robaría cámara.

En este caso el registro sería la próxima semana en su partido, el PRI.

Movimiento Ciudadano fue de hecho el primer partido en definirse, con Ernesto de Lucas a la cabeza y llevando como compañera de fórmula a Eva Aldecoa, de quien poco se sabe por no tener carrera política, pero esas suelen ser las apuestas de MC.

Ahora bien, una vez confirmadas las fórmulas vienen las lecturas, sobre todo por el caso de Morena, en donde algunos interpretan la definición como una imposición de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum sobre el gobernador Alfonso Durazo, quien habría querido a Omar del Valle en vez de Heriberto Aguilar.

Pero bueno, si entendemos que Lorenia es de Alfonso y Heriberto de Claudia, es uno para cada uno, aunque la que parece tenerla en la bolsa es ella.

Al arranque la pelea pareciera estar entre las dos alianzas, relegando a un tercer lugar al partido naranja, que antes de que supieran los nombres del resto de sus contrincantes prometía más. Ya lo dijo un buen amigo mío: “El Pato” de Lucas buscará hacer la hazaña.

Por mucho, pero por mucho, el político más experimentado que estará en las boletas por Sonora es Beltrones, eso lo saben hasta sus adversarios.

Por eso a veces nos preguntamos qué está viendo él que no vemos el resto, como para lanzarse a una campaña después de 26 años y en un escenario que, según las encuestas que se conocen, pero sobre todo las que no se conocen, es complicado para la oposición.

En el plano local, el Gobernador, como jefe local de su partido, concentrará sus esfuerzos en el Congreso del Estado para mantener esa cómoda mayoría que le ha permitido transitar sin problemas.

Creo que Durazo se ha conducido con sensatez en ese aspecto y no ha abusado ni ha “blufeado” políticamente con esa ventaja, es mesurado en el tema.

Los alcaldes que buscan la reelección tendrían que rascarse con sus propias uñas, como Guaymas, Cajeme y Nogales.

En Hermosillo no se ve ni una sola señal de que a Morena (o a Durazo) le interese sacar el Palacio Municipal al aliancista Antonio Astiazarán.

Guaymas es un volado electoral, lo ha sido desde los 90 y no parece que las cosas vayan a cambiar.

En Nogales los factores de poder siguen siendo los mismos, aunque los partidos que ganen sean diferentes, de hecho lo mismo pasa en el puerto.

En fin, que luego de las vacaciones están llegando las definiciones a los partidos; sin embargo, no ignoremos que todo eso no permea aún en los electores, que más preocupados están por otros temas.

No les quiero yo amargar la fiesta, pero los balazos no dejan de escucharse en identificadas regiones de Sonora, que con todo y las reacciones a veces inmediatas de las autoridades, no logran regresar la tranquilidad a la gente.

Esa es una asignatura con la que todos los órdenes de Gobierno, los poderes y los mismos partidos y sus candidatos deben comprometerse.

Sergio Valle, periodista.